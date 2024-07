Spis treści: 01 Gierkówka. Co to za droga?

02 Przebudowa DK91. Kolejny odcinek gotowy

03 Kiedy koniec przebudowy gierkówki?

Gierkówka. Co to za droga?

Gierkówka to popularna nazwa trasy łączącej Śląsk z Warszawą. Potoczna nazwa trasy wzięła się oczywiście od nazwiska pierwszego sekretarza PZPR, Edwarda Gierka. Droga miała być poligonem doświadczalnym i swego rodzaju wstępem do planu władz PRL dotyczących budowy ok. 3 tys. km autostrad w naszym kraju. Ostatecznie jednak standard gierkówki został obniżony. Nie zmienia to jednak faktu, że przylgnęło do niej miano "matki polskich autostrad". Trasa przez lata krytykowana była jednak m.in. za fatalną jakość nawierzchni.

Reklama

W końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała się na przeprowadzenie modernizacji słynnej trasy. Ogłoszono przebudowę drogi krajowej nr 91 (w jej ciągu znajduje się gierkówka) na odcinku 40 km. Teraz poinformowano, że zakończono prace na pięciokilometrowym fragmencie Markowice - Brudzowice.

Przebudowa DK91. Kolejny odcinek gotowy

W ramach prac wykonawca zwiększył nośność nawierzchni drogi i dostosował ją do wytrzymywania obciążeń do 11,5 tony na oś. Jak poinformowała GDDKiA, we wszystkie warstwy jezdni wbudowano 65 tys. ton różnych mieszanek mineralno-asfaltowych. Nie wyrzucono również starej nawierzchni. 7,5 tys. ton destruktu z jej rozbiórki wykorzystano do wzmocnienia pobocza. Z kolei skarpy zostały wzmocnione płytami betonowymi o łącznej powierzchni 15 tys. metrów kwadratowych.

Oprócz tego zajęto się kwestiami bezpieczeństwa. Na pięciokilometrowym fragmencie zamontowano ok. 25 latarni. Ponadto na przebudowanych skrzyżowaniach z ulicą Opolską w Winowie i z ul. Śląską w Zabijaku pojawiła się sygnalizacja świetlna. Piesi mogą liczyć na chodnik o długości niemal 1,3 km. GDDKiA zwraca uwagę, że wybudowano również trzy zatoki autobusowe i dwa miejsca do przeprowadzania kontroli przez funkcjonariuszy policji i Inspekcji Transportu Drogowego. To jednak nie wszystko. By zmniejszyć głośność przejeżdżających pojazdów, na drodze pojawiła się cicha nawierzchnia wykonana ze specjalnej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Zdjęcie Przebudowa pięciokilometrowego fragmentu DK91 między Markowicami i Brudzowicami kosztowała 80 mln zł. / GDDKiA

Wartość kontraktu podpisanego z wykonawcą opiewa na 80 mln zł. Pierwotny termin zakończenia prac szacowano na lipiec 2023 roku. GDDKiA tłumaczy jednak, że ze względu na konieczność przeprowadzenia nieprzewidzianych robót dodatkowych termin realizacji został wydłużony.

Kiedy koniec przebudowy gierkówki?

Oprócz oddanego właśnie odcinka kierowcy mogą od listopada 2023 roku skorzystać również z pięciokilometrowego fragmentu Nowa Wieś - Zawada. Wkrótce zmodernizowanych kilometrów DK91 będzie więcej, ponieważ prace są prowadzone na trzech odcinkach o łącznej długości blisko 15 km. Chodzi o fragmenty Częstochowa - Nowa Wieś, Siedlec Duży - Koziegłowy, Zawada - Siedlec Duży.

Na ich udostępnienie przyjdzie jednak jeszcze trochę poczekać. Wprawdzie pierwotnie planowano, że pierwsze dwa odcinki zostaną ukończone jeszcze w tym roku, ale wykonawcy złożyli roszczenia terminowe. To oznacza, że czasy realizacji mogą zostać wydłużone. W przypadku ostatniej ze wspomnianych tras, Zawada - Siedlec Duży, koniec prac zaplanowany jest na marzec 2026 roku.

W fazie przygotowania są natomiast kolejne trzy fragmenty o łącznej długości 16,4 km. W przypadku fragmentu Koziegłowy - Markowice (5,3 km) wykonana już została dokumentacja projektowa. Jeśli chodzi o odcinki Brudzowice - Siewierz i Siewierz - Podwarpie (łącznie 11,1 km) trwa jeszcze projektowanie. GDDKiA szacuje, że osiem odcinków (wraz z przygotowaniem do realizacji) kosztować mają ponad 900 mln zł. Przebudowa 40-kilmetrowego fragmentu trasy ma zostać ukończona w 2027 roku.