Kolejne polskie miasto chce ograniczyć ruch aut w centrum

Władze Gliwic planują ograniczenie ruchu samochodów w ścisłym, historycznym centrum miasta, aby mogły tam powstać ogródki gastronomiczne miejscowych restauracji. Ma to wesprzeć lokalnych przedsiębiorców liczących straty związane z epidemią.

Kwestia ograniczenia ruchu na gliwickiej starówce pojawiła się już wcześniej, w programie wyborczym nowego prezydenta Gliwic Adama Neumanna. Propozycja miała być jednak wdrażana stopniowo, wraz z budową nowych parkingów.



"Epidemia przyspieszyła bieg zdarzeń, do których się przymierzaliśmy. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom gliwickich lokali gastronomicznych, chcemy pomóc im w wychodzeniu z kłopotów, w jakie wpędziły je wprowadzane w ostatnim czasie ograniczenia. Chcemy sprawdzić, jak w praktyce sprawdzi się ograniczenie ruchu na starówce i gdzie można ten proces przyspieszyć. Będziemy obserwować, jak te zmiany przyjmą się wśród gliwiczan. Ograniczenie ruchu kołowego zostanie wprowadzone prawdopodobnie jeszcze tego lata. Liczymy na to, że oczekiwane przez gliwiczan zwiększenie aktywności restauratorów wpłynie na organizację licznych ogródków na wolnym powietrzu" - powiedział w czwartek prezydent Gliwic Adam Neumann.



Ruch na starówce zostanie więc ograniczony znacznie szybciej niż planowano. W ścisłym otoczeniu gliwickiego rynku staną ogródki gastronomiczne, przy czym opłata za ich wystawienie została zmniejszona o 70 proc. Do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęły do tej pory 32 prośby o możliwość takich aranżacji. "Powinny być odpowiednio ogrodzone i zabezpieczone stabilnymi konstrukcjami, wykonanymi z materiałów naturalnych. Wszystkie elementy stabilizujące powinny zostać zasłonięte zielenią, bądź pełnić funkcje dekoracyjne - podkreśliła rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich Jadwiga Jagiełło-Stiborska.



Początkowo zmiany zostaną wprowadzone na ul. Plebańskiej, Raciborskiej, Krupniczej, Średniej, Bednarskiej, Kaczyniec, Zwycięstwa oraz przy placu Inwalidów Wojennych. Lokale, które do tej pory nie miały możliwości zaaranżowania ogródków ze względu na zajęty pas drogowy, teraz - dzięki ograniczeniu ruchu na starówce - zyskają taką możliwość. Lokalne władze zapewniają, że aranżacja nowych zewnętrznych miejsc gastronomicznych będzie możliwa tylko wówczas, gdy nie będą stanowiły one zagrożenia dla bezpieczeństwa, a ich lokalizacja nie utrudni poruszania się pieszym i zapewni dogodny przejazd służbom, dostawcom i mieszkańcom.