Kolejne miasto chce podnieść opłaty za parkowanie

Projekt uchwały zakładającej podwyżki opłat za parkowanie w śródmieściu Katowic skierował do konsultacji samorząd tego miasta. Przed wprowadzeniem podwyżek w mieście m.in. uruchomiono dwa nowe duże peryferyjne parkingi przy pętlach tramwajowych.

/East News

O projektowanym podniesieniu stawek za postój na miejskich parkingach władze miasta informowały w styczniu br. Już wtedy sygnalizowano preferencje dla mieszkańców Katowic.

We wtorek katowicki magistrat podtrzymał te zapowiedzi, przedstawiając rozwiązania z projektu uchwały, którym miejscy radni mają zająć się na kwietniowej sesji. We wtorek projekt umieszczono na katowickiej Platformie Konsultacji Społecznych, jego konsultacje mają potrwać do 6 kwietnia.



Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie abonamentów: miesięcznego i kwartalnego dla osób zameldowanych lub rozliczających podatek dochodowy w Katowicach.



Zgodnie z kolejnymi proponowanymi zmianami pierwsza godzina parkowania ma kosztować 3 zł, druga 3,6 zł, trzecia 4,2 zł i każda kolejna - 3 zł. Obecnie za postój do godziny płaci się 2,00 zł, za drugą rozpoczętą 2,40 zł, za trzecią 2,80 zł i za każdą następną - 2,00 zł.



W efekcie pozostawienie samochodu w płatnej strefie na cały dzień ma kosztować 25,80 zł (obecnie 17,20 zł). Ponadto, planowana jest podwyżka wysokości opłaty dodatkowej za brak opłaty za parking - z 50 zł do 200 zł.



Miasto zapowiada też odstąpienie od wydawania dotychczasowych druków: karty mieszkańca, karty parkingowej dla przedsiębiorców, karty pojazdu hybrydowego, karty pojazdu współdzielonego oraz imiennego identyfikatora parkingowego. Możliwe będzie zastąpienie ich zapisami w systemie informatycznym Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz kontrola za pomocą urządzeń mobilnych.



W związku z zakończoną już modernizacją techniczną systemu poboru opłat, możliwe będzie nadal w Katowicach dokonywanie płatności za parkowanie kartą lub gotówką, a także za pomocą aplikacji mobilnych: SkyCash, mPay, Pango, moBilet i ePark.



We wtorkowej informacji miasta zapewniono, że Katowice stawiają na transport zrównoważony, czyli przyjazny dla pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji - ale też kierowców. Dlatego m.in. w ub. roku otwarto dwa duże parkingi park and ride i nowy dworzec komunikacji dalekobieżne; dotąd parkingi wykorzystywane są w minimalnym stopniu.



"Do Katowic wjeżdża dziennie średnio 123 tys. pojazdów z rejestracjami z miast ościennych. Liczba miejsc parkingowych w Śródmieściu jest ograniczona, a parkują tu głównie osoby z innych miast" - powiedział cytowany we wtorkowej informacji prezydent Katowic Marcin Krupa.



"Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy Katowic, załatwiając sprawy w centrum, mieli gdzie zaparkować pojazd i nie musieli szukać miejsca przez kilkanaście minut. Z drugiej strony osoby zamieszkujące centrum również chcą móc parkować samochody pod swoimi domami. Dlatego kilka lat temu podjąłem decyzję o przemodelowaniu polityki parkingowej w mieście" - dodał.



Podkreślił, że głównym celem jest zachęcenie tysięcy osób przyjeżdżających codziennie do Katowic do pracy, aby korzystały z komunikacji publicznej i centrów przesiadkowych. Jednocześnie mieszkańcy centrum, jak i całego miasta mają być traktowani w sposób preferencyjny - poprzez abonamenty miesięczne czy karty mieszkańca strefy płatnego parkowania.



"Projekt uchwały to pierwszy krok we wdrażaniu przez miasto nowej polityki parkingowej" - zapowiedział Krupa.



Jako jedną z kolejnych zmian zapowiadano wdrożenie płatności na parkingu w tzw. Strefie Kultury z kilkuset miejscami, mającym służyć gościom Spodka, Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia czy Muzeum Śląskiego. Wbrew tym założeniom stał się on miejscem całodniowego, bezpłatnego postoju dla osób dojeżdżających do Katowic do pracy.



Strefa Kultury miała zostać objęta płatnością za parkowanie od jesieni ub. roku, jednak ze względu na pandemię odsunięto ten krok.



Jedna ze spółek samorządu Katowic w ub. roku przeprowadziła konkurs architektoniczny, a w ostatnich tygodniach zamówiła projekt parkingu wielopoziomowego na 1,3 tys. samochodów, który ma zająć miejsce dotychczasowego głównego otwartego parkingu Strefy Kultury.

