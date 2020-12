Kolejna opłata dla kierowców. Zapłacimy za wjazd do centrum?

Nie milkną echa dotyczące przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu zmian w przepisach dotyczących stref czystego transportu w miastach. Dla dużej części zmotoryzowanych oznaczać to może dodatkowe koszty. Ale są też dobre informacje...

Zdjęcie Strefa Czystego Transportu na krakowskim Kazimierzu /INTERIA.PL Wiadomości Czy każde auto z LPG jest ekologiczne? Według Ministerstwa Klimatu tak!

Przypomnijmy - na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się niedawno projekt zmian w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Z perspektywy kierowców największe zmiany dotyczą tzw. stref czystego transportu. Oprócz rozszerzenia katalogu pojazdów uprawnionych do bezpłatnego wjazdu na ich obszar, zmienić się też mają zasady wyznaczania samych stref.



Reklama

Nowością jest np. możliwość utworzenia tego typu rozwiązania we wszystkich gminach oraz obowiązek wyznaczenia stref w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Co interesujące, projekt zmian sprawił, że jednym - krytycznym - głosem przemówiły niemal wszystkie opiniujące go środowiska proekologiczne.



Najczęściej krytykowaną ze zmian jest pomysł rozszerzenia katalogu pojazdów zwolnionych z restrykcji dotyczących wjazdu do strefy o te napędzane gazem płynnym LPG. Ekolodzy mówią wręcz o "całkowitym zaprzeczeniu" idei strefy czystego transportu wskazując na fakt, że ustawodawca nie przewidział w tej kwestii żadnych limitów dotyczących np. normy emisji spalin. Mówiąc wprost, po 2025 roku do strefy nie wjadą np. benzynowe samochody spełniające normę Euro 4 (obowiązywała w latach 2006-2011), za to bez przeszkód będzie się można po niej poruszać, wyposażonym w instalację gazową, Polonezem Caro rocznik 96...



Z perspektywy kierowców warto też wiedzieć, że proponowane zmiany dopuszczają możliwość wjazdu do strefy czystego transportu pojazdów, które nie spełniają wymogów dotyczących emisji spalin. Informacja taka będzie się musiała znaleźć w uchwale rady gminy dotyczącej ustanowienia strefy czystego transportu. Wówczas, przez trzy lata od daty przyjęcia takiej uchwały, do strefy - za opłatą - będą też mogły wjechać pojazdy, które nie spełniają założeń dotyczących emisji spalin. Opłata za poruszanie się po strefie ustalana będzie przez gminę. Ustawodawca określił jednak stawkę maksymalną na 2,5 zł za godzinę.



Jakie pojazdy, oprócz tych wyposażonych w instalacje gazowe, napędzane wodorem czy energią elektryczną, będą mogły poruszać się po strefie czystego transportu bez przeszkód? W latach 2021-2015 mają to być auta spalinowe, które spełniają co najmniej normę emisji spalin Euro 4 (roczniki 2006-2011). Od 2026 roku do roku 2030 do strefy wjadą auta z normą Euro 5 (roczniki 2011-2014). W latach 2031-2035 do strefy czystego transportu wjadą wyłącznie samochody spalinowe z normą Euro 6 (od 2016 roku). W późniejszym czasie, gdy w życie wejdzie planowana od dłuższego czasu norma emisji Euro 7, czasie można się oczywiście spodziewać kolejnych restrykcji.