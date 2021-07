Kim jest sprawca śmiertelnego wypadku w Stalowej Woli?

Areszt dla kierowcy Audi S7, sprawcy tragicznego wypadku

W sobotę 3 lipca, nieopodal Stalowej Woli, miał miejsce makabryczny wypadek. Młode małżeństwo - 39-letni Mariusz i 37-letnia Marzena padli ofiarą pijanego, drogowego zabójcy. W wyniku zderzenia zginęli na miejscu, osieracając trzech synów.

- Mimo podjętej reanimacji, życia 37-letniej kobiety i 39-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Do szpitala trafił dwuipółletni chłopczyk. Przewieziony został także kierowca z Audi S7 - mówi podkom. Ewelina Wrona z Podkarpackiej Policji.

- Rentę tym dzieciom powinien płacić do śmierci! I nie z naszych pieniędzy, nie z naszych podatków - twierdzi jeden z mieszkańców wsi Stale.

Sprawcą tragedii okazał się być 37-letni Grzegorz G. Mężczyzna nie cieszył się dobrą opinią wśród mieszkańców miejscowości, z której pochodził.

- Ja go kojarzę, ja już osiemnaście lat jeżdżę za granicę, jak tu się sprowadzili, kupili dom. Nie dało się z tym gościem pogadać. Oczy duże, jakieś naćpane - mówi jeden z mężczyzn.

- Prawa jazdy nie miał. Kiedyś też chyba jakiś wypadek spowodował na motorze i uciekł za granicę. Teraz może to wszystko wyjdzie na jaw. On niby we Wrocławiu coś tam robił. On niby na punkcie informatyki to głowę ma - mówi jeden z mieszkańców.

- Ja już bym mu dała dożywocie. Dwanaście lat prokurator żąda, a ja bym tak powiedziała temu prokuratorowi: jak bym ci zabił ojca, matkę i daj mi te dwanaście lat i co byś powiedział na to? On powinien dwadzieścia pięć lat bez zmrużenia oka dostać - twierdzi inna mieszkanka.

Grzegorzowi G., który obecnie przebywa w szpitalu, przedstawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to do dwunastu lat więzienia. Śledczy rozważają jednak zmianę kwalifikacji czynu na zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.