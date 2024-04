Spis treści: 01 Ruszają prace nad nowym parkiem. Zarząd Zieleni apeluje do kierowców

02 Czy Warszawa zlikwiduje parkingi nad obwodnicą?

03 Nowy park będzie miał 1 tys. drzew i 100 tys. krzewów

04 Realizacja parku została podzielona na odcinki

05 Kiedy nowy park będzie gotowy?

Ruszają prace nad nowym parkiem. Zarząd Zieleni apeluje do kierowców

Zarząd Zieleni Warszawy poinformował w mediach społecznościowych, że przekazał dwa odcinki wykonawcy parku nad Południową Obwodnicą Warszawy. Chodzi o fragmenty między ulicami Stryjeńskich i Braci Wagów oraz między Braci Wagów i aleją Komisji Edukacji Narodowej. W związku z inwestycją w dniach 2-9 kwietnia obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu.

"Organizacja ruchu została podzielona na kilka etapów, co pozwoli zminimalizować ewentualne niedogodności dla pieszych i rowerzystów. Zasadniczo nie będzie miała wpływu na ruch samochodowy, natomiast konieczne jest usunięcie aut z dwóch parkingów przy ul. Braci Wagów" - napisano w opublikowanym w mediach społecznościowych poście. Zarząd Zieleni Warszawy kieruje prośbę, by właściciele samochodów zabrali swoje pojazdy ze wspomnianych parkingów do 9 kwietnia. "Liczymy na zrozumienie i współpracę" - napisano.

Czy Warszawa zlikwiduje parkingi nad obwodnicą?

Zarząd Zieleni Warszawy wyjaśnia tę kwestię w komentarzu pod wpisem:

Jeden z parkingów, ten na odcinku nr 2 (po lewej stronie ul. Braci Wagów jadąc tą ulicą w kierunku północnym) zostanie przesunięty i zmniejszony do 30 miejsc. Drugi parking, ten na odcinku nr 3 (po prawej stronie ul. Braci Wagów), jest na terenie, który stanowi rezerwę pod budowę targowiska. Na czas budowy POW będzie się na nim mieściło zaplecze budowy. Nasz projekt na chwilę obecną nie przewiduje jego likwidacji, bo w ogóle nie dotyczy tego terenu.

Nowy park będzie miał 1 tys. drzew i 100 tys. krzewów

Umowa na stworzenie parku linearnego znajdującego się nad Południową Obwodnicą Warszawy podpisana została w listopadzie zeszłego roku. Wykonawcą inwestycji będzie firma Palmett. Stworzyła ona również projekt parku.

Cała inwestycja obejmie teren wzdłuż ul. F. Płaskowickiej, na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej. Nowy park będzie miał ok. 12 hektarów powierzchni. Na długości 2 km pojawić się ma ok. 1 tys. drzew, ponad 100 tys. krzewów, a także pnącza i trawy ozdobne. Przez całą długość parku biegła będzie promenada. Teren będzie miał również nowy układ chodników i ścieżek spacerowych. Oprócz tego mieszkańcy będą mogli skorzystać z drewnianego tarasu zaplanowanego nad ogrodem deszczowym.

Zdjęcie Na terenie parku ma znaleźć się ok. 1 tys. drzew. / Palmett/ Zarząd Zieleni m. st. Warszawy /

Realizacja parku została podzielona na odcinki

Teren, który obejmuje inwestycja, podzielony został na sześć odcinków realizowanych etapami. Każdy z fragmentów będzie wyróżniał się innymi charakterystycznymi elementami:

Odcinek nr 1 (od ul. Pileckiego do ul. Stryjeńskich): trzy niewielkie place, na jednym z nich będzie zamontowana wiata z huśtawkami, stolikami czy ławkami

Odcinek nr 2 (od ul. Stryjeńskich do ul. Braci Wagów): polana

Odcinek nr 3 (od ul. Braci Wagów do al. KEN): na placu wybudowana będzie fontanna posadzkowa, a w jej sąsiedztwie pojawi się duży ogród deszczowy z drewnianym pomostem, zaplanowano tu również "strefę rekreacyjną"

Odcinek nr 4 (od al. KEN do ul. Lanciego): wybudowany będzie "ogród zmysłów"

Odcinek nr 5 (od ul. Lanciego do ul. J. Rosoła): w pobliżu niewielkiego placu z dwoma dużymi stołami piknikowymi "posadzona zostanie roślinność inspirowana sadami"

Odcinek nr 6 (od ul. J. Rosoła do ul. Nowoursynowskiej): zmieni się kształt istniejącego nasypu, a mieszkańcy będą mogli wejść na jego szczyt, po wschodniej stronie pojawi się wiata

Zdjęcie Realizacja parku podzielona jest na sześć odcinków. Każdy będzie charakteryzował się innymi elementami. / Palmett/ Zarząd Zieleni m. st. Warszawy /

Kiedy nowy park będzie gotowy?

Wykonawca przejął już plac budowy na odcinkach nr 2 i 3. To zaś oznacza, że zapewne wkrótce ruszą tam prace. Do użytku warszawiaków oba fragmenty oddane mają być w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jeśli zaś chodzi o pozostałe, stołeczny Zarząd Zieleni poinformował, że fragmenty nr 4, 5 i 6 będą udostępniane kolejno latem 2025 r., jesienią 2025 r. i w pierwszym kwartale 2026 r. Budowa odcinka nr 1 stanowi natomiast "opcję dodatkową w ramach umowy" i nie wiadomo, kiedy, i czy w ogóle, powstanie. Wartość prac budowlanych została oszacowana na ponad 42 mln zł.