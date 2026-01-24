W skrócie Paryż do końca 2026 roku usunie około 20 tys. miejsc parkingowych z ulic w pobliżu przejść dla pieszych.

Zmiany są wynikiem francuskiej ustawy o mobilności, która zakazuje miejsc postojowych w promieniu 5 metrów przed przejściami dla pieszych.

Eksperci podkreślają, że reforma przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych, choć utrudni parkowanie kierowcom.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Reforma wynika z zapisów Loi d'orientation des mobilites - ustawy o mobilności uchwalonej w 2019 roku. Zgodnie z tymi przepisami żadne miejsce postojowe nie może znajdować się w promieniu 5 metrów przed przejściami dla pieszych, co ma poprawić wzajemną widoczność kierowców i pieszych. W praktyce oznacza to, że parkingi uliczne znajdujące się tuż przed zebrą będą likwidowane, a ich miejsce może zostać zajęte przez np. stojaki na rowery lub pozostawione jako wolna przestrzeń.

Pięć metrów poprawia widoczność i bezpieczeństwo

Główny cel zmian to bezpieczeństwo pieszych. Dane statystyczne podawane przez francuskie instytucje potwierdzają, że piesi stanowią znaczącą część ofiar wypadków drogowych. Tylko w 2024 roku w całej Francji piesi stanowili ok 14 proc. wszystkich śmiertelnych wypadków, a w Paryżu w pierwszych miesiącach 2025 roku zginęło już kilkanaście osób pieszych.

Jak podkreśla raport Regionalnej i Międzyresortowej Dyrekcji ds. Środowiska, Planowania i Transportu - pojazdy zaparkowane w pobliżu przejść dla pieszych utrudniają kierowcom obserwowanie sytuacji na jezdni, szczególnie gdy ktoś stoi tuż przy krawężniku. To z kolei znacząco zwiększa ryzyko potrącenia. Pięć metrów wolnej przestrzeni przed przejściem dla pieszych radykalnie poprawia widoczność. Dzięki temu kierowca widzi dziecko lub osobę starszą, zanim ta wejdzie na pas.

Kierowcom będzie trudniej, ale reforma jest konieczna

Oczywiśćie ograniczenie liczby miejsc parkingowych oznacza spore utrudnienia dla kierowców. Francuskie media podkreślają, że dla osób poruszających się po Paryżu samochodem wprowadzane zmiany skutkują dodatkowymi problemami z parkowaniem w mieście, które już dziś uchodzi za wyjątkowo zatłoczone i ciasne.

Choć na razie prace są stopniowe i związane z modernizacją dróg, to do końca 2026 roku większość zakazanych miejsc musi zostać usunięta, co może prowadzić do większej rywalizacji o miejsca do parkowania w innych częściach miasta. Co więcej - władze Paryża nie przewidują także odtworzenia "usuniętych miejsc" w innych lokalizacjach miasta.

Więcej przestrzeni miejskiej bez samochodów

Eksperci podkreślają jednak, że reforma paryskiej organizacji ruchu wpisuje się w szerszy trend przekształcania przestrzeni miejskiej w kierunku korzystniejszy dla pieszych i rowerzystów. W ostatnich latach stolica Francji intensyfikowała działania takie jak strefy uspokojonego ruchu, piesze deptaki czy aktywne promowanie transportu zbiorowego.

Chociaż dla wielu kierowców decyzje te są wyzwaniem, ich zwolennicy podkreślają, że dłuższa perspektywa może przynieść korzyści w postaci bardziej przejrzystych i bezpiecznych ulic oraz przestrzeni miejskiej mniej zależnej od samochodów.

Na święta chciał wrócić do domu, resztę życia może spędzić w celi materiały prasowe