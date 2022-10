Przypomnijmy - normy hałasu dla pojazdów określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.



Jak głośny może być wydech samochodu i motocykla?

Zgodnie z nim maksymalne natężenie hałasu nie może być większe niż:

93 dB w samochodach benzynowych;

96 dB w samochodach z silnikiem Diesla;

94 dB w motocyklach z silnikiem mniejszym niż 125cm3;

96 dB w motocyklach z silnikiem większym niż 125cm3.

Samo rozporządzenie w szczegółowy sposób określa też sposób przeprowadzenia pomiaru, które - przynajmniej teoretycznie - powinien mieć miejsce przy okazji okresowego badania technicznego. Czytamy w nim m.in., że mikrofon urządzenia pomiarowego powinna być ustawiona w odległości między 0,5 a 1 m od końcówki układu wydechowego, a sam pomiar, w zależności od pojazdu i jednostki napędowej, odbywać ma się przy obrotach w zakresie między 50 a 75 proc. "prędkości obrotowej mocy maksymalnej".

Jak wygląda policyjne badanie głośności? Sonometry w akcji

Zdjęcie Pomiar hałasu przy pomocy sonometru / Policja

Wspomniane rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa warunki pomiaru głośności pojazdu na stanowisku pomiarowym w Stacji Kontroli Pojazdów. Policjanci nie muszą więc ściśle się do niego stosować - kontrola "na drodze" ma jedynie na celu pobieżne zweryfikowanie czy dany pojazd mieści się w określonych normach. Śmiało można je wiec nazwać "badaniem przesiewowym".



Policja nie ukrywa, że często sięga po sonometry chociażby w ramach prowadzonych regularnie akcji "stop drift" wymierzonych głownie w organizatorów i uczestników nielegalnych wyścigów ulicznych. W czasie badania policyjnym sonometrem pojazd musi znajdować się na twardym podłożu, jak chociażby asfalt, beton czy kostka brukowa.



Chodzi nie tylko o to, by ograniczyć wpływ czynników zewnętrznych na wynik pomiaru, ale też zminimalizować "uciążliwość" takiej kontroli. Rozkręcenie silnika do 75 proc. obrotów mocy maksymalnej na luźnej nawierzchni mogłoby przecież skutkować poderwaniem w powietrze pokaźnych obłoków kurzu i pyłu.

Jakie kary za zbyt głośny wydech?

Zdjęcie Normy emisji hałasu określa załącznik do rozporządzenia o warunkach techniczych pojazdów / nbsp / Agencja SE/East News

Jak czytamy w art. 60 ust.2 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym:

Zabrania się kierującemu używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem.

Zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów (pozycja 205):

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem karane jest mandatem w kwocie nie wyższej niż 300 zł.

W przypadku stwierdzenia takiego wykroczenia dodatkową "sankcją" jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. By go odzyskać kierowca musi udać się na stację kontroli pojazdów, gdzie diagnosta - zgodnie z wytycznymi ministra infrastruktury - przeprowadzi badanie głośności na stanowisku pomiarowym. Mówiąc wprost - w zdecydowanej większości przypadków, by odzyskać dokument trzeba będzie przywrócić układ wydechowy pojazdu do stanu fabrycznego.



Warto jeszcze dodać, że poziom hałasu czy chociażby zadymienia spalin kontrolować może nie tylko Policja. Od wielu lat kontrole w tym zakresie prowadzi też Inspekcja Transportu Drogowego czy Straż Miejska.



