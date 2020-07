Przyczyną tragicznego zdarzenia była prawdopodobnie usterka układu hamulcowego. Pojazd dosłownie rozpadł się na kawałki.

Zdjęcie / Wiadomości "Zaparkował" kampera nad przepaścią

Zdarzenie miało miejsce w kanadyjskim Quebec. Kierowca kampera zapewne chciał skorzystać z promu, ale kiedy zaczął zjeżdżać w stronę rampy, prawdopodobnie posłuszeństwa odmówiły hamulce. W tym czasie prom zaczął już odpływać, a rampa została uniesiona.

Kamper nabrał jednak na tyle dużej prędkości, że zdołał wjechać na rampę, wybić się z niej i po przeleceniu kilku metrów, spaść na prom. Szczęśliwie wszyscy pasażerowie zdołali odsunąć się na bezpieczną odległość i nikt z nich nie został ranny.

Tyle szczęścia nie miała para 40-latków podróżująca kamperem. Kierowca odniósł tak poważne obrażenia, że zmarł w szpitalu. Jego towarzyszka znajduje się w stanie ciężkim.

Tragiczne nagranie robi tym większe wrażenie, że pojazd, po tym jak spadł na prom, dosłownie rozpadł się na kawałki. Wyglądał, jak sterta rupieci, a nie pojazd, który chwilę temu jechał po drodze. To efekt tego, jak buduje się kampery.



W dużym uproszczeniu dzielimy je na kamper-vany, półintegry oraz integry (są także tak zwane alkowy, ale nie jest to istotne w kontekście tego artykułu). W pierwszym przypadku bierzemy standardowego vana i umieszczamy w nim wyposażenie zmieniające go w dom na kołach. Druga opcja to pozostawienie oryginalnej szoferki i stworzenie zupełnie nowej zabudowy mieszkalnej za nią. Integry natomiast mają od podstaw zbudowane nadwozie, dzięki czemu oferują najwięcej miejsca w środku, a do tego mają spójny wygląd.

Niestety kampery integralne, podobnie jak przyczepy kempingowe, mają zwykle nadwozia z laminatu. To trwałe i lekkie tworzywo, które ma cały szereg zalet, ale zapewnianie ochrony podróżnym nie jest jedną z nich. Widać to na powyższym nagraniu z wypadku, w którym uczestniczyła właśnie integra.

Na ile (nie)bezpieczne są kampery, postanowiła sprawdzić jedna ze szwedzkich agencji rządowych, wchodzących w skład tamtejszego Ministerstwa Infrastruktury. Przeprowadziła ona crash test, którego efekty możecie zobaczyć na poniższym wideo. W dużym skrócie: ochrona podróżnych jest katastrofalna, a nadwozie kampera oderwało się od jego podwozia.