Spis treści: 01 Gdzie nowy odcinkowy pomiar prędkości?

02 Działanie odcinkowego pomiaru prędkości. Czy da się uniknąć mandatu?

03 Odcinkowy pomiar prędkości. Jakie znaki?

04 Jakie mandaty za odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości to bez wątpienia skuteczne rozwiązanie, jeśli chodzi o łapanie kierowców jadących zdecydowanie za szybko. Najlepszym dowodem są na to dane - w całym roku 2023 urządzenia wykryły ponad 320 tys. przypadków przekroczenia prędkości. W efekcie lista miejsc, w których ten system można spotkać, staje się coraz dłuższa. Teraz pojawiła się na niej kolejna lokalizacja.

Gdzie nowy odcinkowy pomiar prędkości?

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało o uruchomieniu urządzeń znajdujących się na drodze wojewódzkiej nr 485 (województwo łódzkie). System monitoruje prędkość na liczącym ponad 2,1 km odcinku między miejscowościami Bychlew i Jadwinin. Urządzenia ustawione są na odcinku znajdującym się na wylocie z Pabianic, prowadzącym do drogi ekspresowej S8. Choć na tym fragmencie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, to, jak wskazuje portal lodz.pl, w tym miejscu kierowcy wyjeżdżający z miasta i zmierzający w stronę ekspresówki często przekraczają prędkość.

Działanie odcinkowego pomiaru prędkości. Czy da się uniknąć mandatu?

Na odcinkowy pomiar prędkości składają się kamery, które są ustawione na początku i na końcu odcinka objętego działaniem systemu. Każda z nich ma za zadanie rejestrować numery rejestracyjne przejeżdżających samochodów. Układ wylicza prędkość danego auta na podstawie prostego działania matematycznego - oparte jest ono o pomiar czasu, w którym pojazd przebył odcinek drogi. Odcinkowy pomiar prędkości ma nad zwykłym fotoradarem dość istotną przewagę, jeśli chodzi o dyscyplinowanie kierowców. Z racji tego, że monitoruje on konkretny odcinek drogi, kierowcy muszą przestrzegać dozwolonej prędkości przez pewien czas, a nie, jak w przypadku klasycznego fotoradaru, tylko w jednym miejscu.

Odcinkowy pomiar prędkości. Jakie znaki?

O tym, że docieramy do fragmentu drogi objętego działaniem odcinkowego pomiaru prędkości informuje nas znak D-51a. Poznamy go po niebieskim tle i dwóch symbolach fotoradarów. Natomiast kiedy widzimy znak D-51b, możemy być pewni, że opuszczamy obszar działania systemu. Znak ten wygląda, jak znak D-51a, z tą różnicą, że całość jest na nim przekreślona czerwoną linią.

Zdjęcie O tym, że zbliżamy się do odcinkowego pomiaru prędkości informuje znak D-51a. / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News

Jakie mandaty za odcinkowy pomiar prędkości?

W przypadku gdy kierowca będzie jechał szybciej niż dopuszcza to ograniczenie prędkości, może spodziewać się mandatu takiego samego jak w przypadku przekroczenia, które zmierzone zostało w inny sposób. Mandaty prezentują się następująco:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych

31-40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 1 tys. zł i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 2 tys. zł i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł i 15 punktów karnych

Kierowcy, którzy po raz kolejny w ciągu dwóch lat dopuścili się podobnego wykroczenia muszą liczyć się z tym, że otrzymają mandat dwa razy wyższy. Jest to tak zwana zasada recydywy. W przypadku przekroczenia prędkości na dwukrotnie wyższą kwotę mandatu (punkty karne nie ulegają zmianie) narażeni są kierowcy jadący co najmniej o 31 km/h więcej niż dopuszcza to ograniczenie. Mandaty wyglądają wówczas następująco:

31-40 km/h - mandat 1,6 tys. zł i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 2 tys. zł i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 3 tys. zł i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 4 tys. zł i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 5 tys. zł i 15 punktów karnych