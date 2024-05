Jutro kolejne protesty rolników. Blokady będą nie tylko w Warszawie

Spis treści: 01 Strajk rolników w Warszawie. Trasa przemarszu

02 Strajk rolników w Warszawie. Zmiany w komunikacji miejskiej

03 Rolnicy znowu zablokują drogę ekspresową S3

04 Blokada drogi wojewódzkiej na Lubelszczyźnie

05 Minister rolnictwa chce kontynuować dialog z rolnikami

Strajk rolników w Warszawie. Trasa przemarszu

Na 10 maja zaplanowany jest przygotowywany przez NSZZ "Solidarność" i NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" protest, który ma przejść ulicami Warszawy. Uczestnicy mają zebrać się o godzinie 12:00 na Placu Zamkowym. Planowana trasa demonstracji prowadzić będzie przez ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Nowy Świat, ul. Świętokrzyską, ul. Marszałkowską, Rondo R. Dmowskiego, Al. Jerozolimskie, Rondo Ch. de Gaullea, ul. Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży i ul. Wiejską (gdzie o godz. 22.00 planowane jest zakończenie manifestacji).

Nad bezpieczeństwem całego wydarzenia czuwać będą policjanci ze wszystkich jednostek podległych stołecznemu komendantowi, w tym z oddziału prewencji, ruchu drogowego czy służby kryminalnej. Na miejscu pojawić się mają także funkcjonariusze z innych garnizonów. Zadaniem policjantów będzie m.in. wyznaczanie objazdów dla kierowców. "Apelujemy o zwracanie uwagi na obowiązujące na terenie miasta st. Warszawy znaki drogowe i stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. Trzeba mieć także na uwadze możliwość czasowego zamknięcia niektórych ulic na trasie marszu" - poinformowała stołeczna komenda.

Strajk rolników w Warszawie. Zmiany w komunikacji miejskiej

Ze względu na demonstrację komunikacja miejska jest przygotowana na objazdy. Jak informuje Warszawski Transport Publiczny, pierwsze zmiany mogą zostać wprowadzone, gdy rolnicy będą docierali na Plac Zamkowy. Jeżeli konieczne będzie zamknięcie ruchu na alei Solidarności w okolicach wspomnianego placu, tramwaje linii 4 i 20 pojadą przez Most Gdański. Trasy pozostałych linii tramwajowych natomiast zostaną podzielone na dwie części.

13 po stronie Woli: CM. WOLSKI - ... - al. Solidarności - Okopowa - Towarowa - Grójecka - PL. NARUTOWICZA (bez postoju); po stronie Pragi Płn.: KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA - ... - Targowa - Ratuszowa - RATUSZOWA-ZOO (bez postoju);

po stronie Woli: CM. WOLSKI - ... - al. Solidarności - Okopowa - Towarowa - Grójecka - PL. NARUTOWICZA (bez postoju); po stronie Pragi Płn.: KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA - ... - Targowa - Ratuszowa - RATUSZOWA-ZOO (bez postoju); 23 po stronie Woli: NOWE BEMOWO - ... - al. Solidarności - al. Jana Pawła II - Popiełuszki - METRO-MARYMONT (bez postoju); po stronie Pragi Płn.: CZYNSZOWA - ... - 11 Listopada - Targowa - Kijowska - DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) (bez postoju);

po stronie Woli: NOWE BEMOWO - ... - al. Solidarności - al. Jana Pawła II - Popiełuszki - METRO-MARYMONT (bez postoju); po stronie Pragi Płn.: CZYNSZOWA - ... - 11 Listopada - Targowa - Kijowska - DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) (bez postoju); 26 po stronie Woli: METRO MŁOCINY - ... - al. Solidarności - al. Jana Pawła II - ks. J. Popiełuszki - METRO-MARYMONT (bez postoju); po stronie Pragi Płn.: WIATRACZNA - ... - Targowa - Ratuszowa - RATUSZOWA-ZOO (bez postoju).

Warszawski Transport Publiczny informuje, że podobnie będzie w przypadku autobusów. I tak pojazdy linii 160 zawrócą na wysokości Dworca Wileńskiego, a jeżdżące linią 190 dojadą z jednej strony do Placu Bankowego, a od strony Marek tylko do skrzyżowania al. Solidarności z ul. Targową i zawrócą na wysokości ul. Ząbkowskiej.

W czasie zbiórki uczestników na Placu Zamkowym, zablokowany może być przejazd ulicą Miodową i Krakowskim Przedmieściem, zaś autobusy linii 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Po godzinie 12:00, kiedy rozpocznie się przemarsz rolników, najpierw zamknięty zostanie fragment Traktu Królewskiego i skrzyżowanie z ulicą Świętokrzyską (na objazdach dodatkowo linie 106, 111 i E-2). Kiedy uczestnicy skręcą w prawo, w ulicę Świętokrzyską, zamknięta zostanie cała trasa przemarszu (m.in. wyłączony zostanie ruch tramwajowy i autobusowy na Al. Jerozolimskich oraz na ul. Marszałkowskiej). Trasy tramwajów linii 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25 zostaną podzielone na dwie części, a 4 i 35 będą kursowały objazdami:

4: w obu kierunkach: RONDO ŻABA - ... - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - al. Niepodległości - Nowowiejska - pl. Zbawiciela - ... WYŚCIGI; w przypadku zablokowanego torowiska w al. Solidarności: RONDO ŻABA - ... - 11 Listopada - Targowa - Ratuszowa - Jagiellońska - S. Starzyńskiego - Most Gdański - Z. Słomińskiego - al. Jana Pawła II - T. Chałubińskiego - al. Niepodległości - Nowowiejska - pl. Zbawiciela - ... WYŚCIGI;

w obu kierunkach: RONDO ŻABA - ... - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - al. Niepodległości - Nowowiejska - pl. Zbawiciela - ... WYŚCIGI; w przypadku zablokowanego torowiska w al. Solidarności: RONDO ŻABA - ... - 11 Listopada - Targowa - Ratuszowa - Jagiellońska - S. Starzyńskiego - Most Gdański - Z. Słomińskiego - al. Jana Pawła II - T. Chałubińskiego - al. Niepodległości - Nowowiejska - pl. Zbawiciela - ... WYŚCIGI; 35: w obu kierunkach: PIASKI - ... - rondo Zgrupowania AK "Radosław" - Okopowa - Towarowa - Grójecka - S. Banacha - BANACHA.

WTP informuje, że objazdami kursować będą również autobusy 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 166, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 501, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525. Kiedy uczestnicy dotrą pod Sejm - na objazdach będą dodatkowo linie 108 i 162.

Rolnicy znowu zablokują drogę ekspresową S3

Nie będzie to jedyna akcja organizowana tego dnia przez rolników. Oprócz tego 10 maja zamierzają oni ponownie zablokować węzeł Pyrzyce na drodze ekspresowej S3. Z informacji opublikowanej przez wójta gminy Kozielice wynika, że blokada będzie prowadzona w godzinach 14:00-16:00. "W uzgodnieniu z organizatorem zgromadzenia ustalono, że będzie to ostatni strajk ostrzegawczy na drodze S3" - napisano w komunikacie.

Blokada drogi wojewódzkiej na Lubelszczyźnie

To jednak wciąż nie wszystko, co przygotowują gospodarze na 10 maja. Tego dnia ma również zostać przeprowadzona specjalna akcja na drodze wojewódzkiej nr 844 w Raciborowicach w gminie Białopole w województwie lubelskim - informuje portal tygodnik-rolniczy.pl. W godzinach 8:00-20:00 rolnicy co pół godziny mają blokować trasę na pięć minut i rozdawać kierowcom ulotki.

Minister rolnictwa chce kontynuować dialog z rolnikami

Na konferencji "20 lat Polski w Unii Europejskiej - podsumowanie i perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa" minister rolnictwa, Czesław Siekierski, zwrócił uwagę na zmiany, jakie zaszły na polskiej wsi od przygotowań do włączenia w struktury Unii Europejskiej do dziś. Zwrócił jednak również uwagę na problemy gospodarzy. "Problem z opłacalnością produkcji jest główną przyczyną obecnych kłopotów w rolnictwie, a doszły do niego kwestie związane z Zielonym Ładem i nadmiernym importem produktów rolnych z Ukrainy" - stwierdził szef resortu rolnictwa. "Nie chcemy realizować polityki rolnej bez udziału rolników" - dodał minister. Siekierski podkreślił również, że rozmawiał z protestującymi gospodarzami i będzie ten dialog kontynuował.