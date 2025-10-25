Jedziesz na cmentarz? Z włączoną kamerą w aucie, nie wjedziesz na parking.

W skrócie Nowy zakaz korzystania z kamer samochodowych obowiązuje na wojskowym parkingu przy Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Zakaz dotyczy wszystkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony obiektów wojskowych.

Kierowcy powinni odpowiednio przygotować pojazdy, by uniknąć problemów podczas kontroli.

Zakaz używania kamer na wojskowym parkingu we Wrocławiu

Jak poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, 31 października i 1 listopada kierowcy odwiedzający Cmentarz Osobowicki będą mogli, jak co roku, zaparkować auta na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. W tym roku pojawił się jednak nowy wymóg - całkowity zakaz używania kamer i rejestratorów obrazu.

Zakaz obejmuje nie tylko wideorejestratory montowane na szybie, ale również kamery cofania, systemy 360 stopni, czujniki parkowania, jeśli umożliwiają one rejestrację obrazu lub dźwięku. Na wjeździe staną bramki kontrolne, a żołnierze i służby będą sprawdzać każdy pojazd. Niedostosowanie się do poleceń może skutkować odmową wjazdu.

Zakaz nagrywania na terenach wojskowych. Decyzja MON

Jak wyjaśnia komunikat Urzędu Miejskiego, decyzja wojska wynika z przepisów Ustawy o obronie Ojczyzny oraz Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 27 marca 2025 roku. Zgodnie z tymi regulacjami fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie obrazu obiektów wojskowych i strategicznych bez odpowiedniego zezwolenia jest zabronione.

Celem przepisów jest ochrona bezpieczeństwa i obronności państwa. W obliczu trudnej sytuacji geopolitycznej każde urządzenie mogące rejestrować obraz lub dźwięk w obrębie jednostki wojskowej traktowane jest jako potencjalne zagrożenie. Zasady te mają charakter ogólnopolski. Oznacza to, że podobne ograniczenia mogą obowiązywać również przy innych jednostkach, poligonach czy lotniskach wojskowych w całej Polsce.

Jak przygotować samochód do wjazdu na wojskowy parking?

Aby uniknąć opóźnień i niepotrzebnych nerwów, służby zalecają wcześniejsze przygotowanie pojazdu.

Najprostsze rozwiązania to zasłonięcie obiektywu taśmą lub specjalną zaślepką, odłączenie zasilania i upewnienie się, że urządzenie nie nagrywa lub zdemontowanie kamery z uchwytu, jeśli to możliwe.

Warto pamiętać, że także fabryczne rejestratory, np. systemy monitorujące otoczenie pojazdu mogą wymagać wyłączenia. Przygotowanie auta wcześniej pozwoli uniknąć kolejek i niepotrzebnych nerwów przy bramkach kontrolnych.

