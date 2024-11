Jedyna taka autostrada w Polsce. Nie przejedzie po niej żadne auto

W Gdyni zakończono budowę nowoczesnej stacji kolejowej przystosowanej do obsługi najdłuższych (do 750 metrów) oraz najcięższych (o nacisku 22,5 tony na oś) pociągów towarowych. Inwestycja o wartości 1,9 mld zł netto będzie pełnić funkcję swoistej "autostrady dla pociągów" i zapewni dowóz oraz odbiór większej ilości towarów koleją w krótszym czasie. To z kolei przyczyni się do zmniejszenia liczby pojazdów ciężarowych na drogach.

Autostrada dla pociągów ma znaczenie dla całej Polski

Jak zaznacza PKP PLK SA - inwestycja ma istotne znaczenie dla gospodarki całej Polski i tej części Europy. Wpisuje się bowiem w konsekwentne zwiększanie możliwości przewozu towarów pociągami do portów morskich także w Gdańsku.

Zapewniliśmy lepszą przepustowość na trasach do nabrzeży najbardziej ekologicznym, wydajnym oraz coraz bezpieczniejszym środkiem transportu ładunków, jakim jest kolej. W porównaniu z 2015 rokiem, biorąc pod uwagę pozostałe linie przyportowe, prognozowany na 2030 r. ostateczny wzrost przepustowości na stacji Gdynia Port jest 2-krotny. podkreśla PKP PLK SA

Dwa wiadukty, 115 km nowych torów i 359 rozjazdów

Stacja Gdynia Port to obecnie 115 km nowych torów, 359 rozjazdów. Dwa nowe wiadukty o długości 640 i 170 metrów poprawiły przepustowość linii prowadzących do portu. Wyremontowano także most na rzece Chylonce, a 13 podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z nową siecią kanalizacji zapewnia właściwe odwodnienie terenu. W obrębie stacji powstała także publiczna ładownia, a sprawny i bezpieczny ruch pociągów prowadzony jest z LCS Gdynia Port wspieranego przez dwie nowe nastawnie.