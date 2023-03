Jechał prawdziwym śmietnikiem na kołach. Policjanci nie wierzyli w to, co widzą

To miała być rutynowa kontrola, ale takiego ładunku policja się nie spodziewała

Policja zatrzymała kierowcę, który jechał śmietnikiem na kołach

Wszystko zaczęło się w momencie, kiedy policjanci nadzorujący monitoring autostrady w okolicach niemieckiej miejscowości Altentreptow, zauważyli pojazd o nietypowej "zawartości". Niedługo po tym zwrócił on także uwagę patrolu w Neubrandenburg, który zatrzymał kierowcę do kontroli.

Okazało się, że prowadzący Volkswagena Caddy 68-latek mało co widział z kabiny, ponieważ auto było niemal całkowicie wypełnione pustymi opakowaniami, butelkami, petami oraz innymi śmieciami. W ocenie policjantów zasłaniały one 2/3 pola widzenia kierującego.

Również część towarowa samochodu była pełna śmieci, ale one akurat nie wpływały w żaden sposób na bezpieczeństwo i widoczność.

Policjanci nakazali posprzątanie pojazdu

Funkcjonariusze nakazali mężczyźnie posprzątanie samochodu, co chwilę trwało. W sumie uzbierały się trzy duże worki na śmieci, a sprzątano jedynie kabinę pasażerską. Następnie policjanci odeskortowali mężczyznę do domu (policja nie podaje w jakim celu), a następnie pouczyli go, że nigdy więcej nie może jechać autem w takim stanie.

Policja nie wspomina o żadnym mandacie, więc najwyraźniej skończyło się tylko na pouczeniu.

