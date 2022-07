Jakie opony wielosezonowe wybrać? Najlepsze modele z różnych półek cenowych

Klasy opon dostępne na rynku

Ze względu na sporą różnorodność cen ogumienia przeważnie tego typu produkty dzieli się na trzy grupy:

● opony ekonomiczne,

● opony klasy średniej,

● opony premium.

Każda z klas jest skierowana do kierowców o innych wymaganiach i możliwościach finansowych. Warto zaznaczyć, że mimo różnic w jakości i zastosowanych technologiach, każda z klas oferuje w swoich modelach szeroki wybór rozmiarów. Dlatego nie tylko opony wielosezonowe 205/55 R16 są łatwo dostępne w każdej z klas. Możliwe jest dopasowanie opon klasy premium do tanich samochodów miejskich o małych kołach, jak również ogumienia budżetowego do drogich samochodów sportowych z dużymi felgami. W tym drugim przypadku nie należy jednak wymagać od opon zanadto wysokich osiągów.

Jak wybrać odpowiedni model? Cena jest istotnym czynnikiem, jednak to nie wszystko - należy zwrócić uwagę także na charakterystyczne cechy bieżnika czy dodatkowe technologie zastosowane przez producenta. Właściwa konfiguracja pozwoli zadbać o sprawne i bezpieczne prowadzenie pojazdu w każdych warunkach. Obecnie również propozycje budżetowe oferują jakość zapewniającą bezpieczeństwo. Jednak to opony premium wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania, które przekładają się na najwyższy poziom wydajności.

Kierowcy pokonujący spore przebiegi i oczekujący od opon całorocznych możliwie wysokich osiągów powinni postawić na modele klasy premium. Modele klasy średniej są z kolei kupowane przez osoby, które cenią sobie bezpieczeństwo, stawiają na zrównoważony styl jazdy i prowadzą zarówno w mieście, jak i na dłuższych trasach. Klasa ekonomiczna to świetny sposób na oszczędności dla klientów charakteryzujących się spokojnym stylem prowadzenia i poruszających się przede wszystkim na terenach miejskich.

Zdjęcie Cena jest istotnym czynnikiem, jednak to nie wszystko – należy zwrócić uwagę także na charakterystyczne cechy bieżnika czy dodatkowe technologie zastosowane przez producenta / materiały promocyjne

Najlepsze opony całoroczne klasy premium

Najwyższa jakość dostępna na rynku oferowana jest przez marki klasy premium. To modele o niezwykle wysokiej trwałości, cechujące się zastosowaniem materiałów wysokiej jakości oraz najwyższymi parametrami bezpieczeństwa. Specjalnie opracowane mieszanki gumowe zapewniają zachowanie parametrów zarówno w wyjątkowo wysokich, jak i bardzo niskich temperaturach.

Bieżniki opony klasy premium są dostosowane do każdych warunków, zapewniając krótkie drogi hamowania, bezpiecznie pokonywanie zakrętów, nawet podczas bardziej dynamicznego prowadzenia, a także zachowują przyczepność do podłoża nawet w złych warunkach pogodowych. W przypadku opon całorocznych klasy premium na szczególną uwagę zasługują modele:

● Michelin CrossClimate 2 z technologią MaxTouch Construction, bieżnikiem skutecznie usuwającym wodę i certyfikatem 3PMSF,

● Goodyear Vector 4seasons Gen-3 - model, który zdobywał czołowe pozycje w testach opon AutoBild,

● Continental AllSeasonContact - wyrównane osiągi i mieszanka gumowa z dodatkiem krzemionki oraz żywicy.

Zdjęcie Modele klasy średniej są kupowane przez osoby, które cenią sobie bezpieczeństwo / materiały promocyjne

Najlepsze opony wielosezonowe klasy średniej

Do tworzenia takich modeli wykorzystuje się dobrej jakości materiały, które zapewniają zrównoważone parametry w odmiennych warunkach sezonowych. W przypadku opon klasy średniej można liczyć na parametry zapewniające bezpieczną jazdę zarówno w trasie, jak i po mieście. Decydując się na całoroczne opony klasy średniej warto wziąć pod uwagę modele takie jak:

● Hankook Kinergy 4S2 H750A - dostosowana do SUV-ów i aut z napędem 4x4, charakteryzuje się wzmocnioną strukturą i wykorzystaniem adaptacyjnej mieszanki gumowej,

● Falken EuroAll Season AS210 z certyfikatami M+S oraz 3PMSF, a także innowacyjnymi rozwiązaniami w konstrukcji bieżnika, takimi jak technologia Advanced 4D-Nano Design,

● Nexen N'Blue 4 Season - opona, która zdobyła pierwsze miejsce w teście ADAC, największego automobilklubu w Europie.

Najlepsze opony całoroczne klasy budżetowej

Ze względu na cenę to właśnie ta kategoria opon przeważnie cieszy się największą popularnością. Obecnie można bez problemu znaleźć modele, które łączą oszczędności z jakością. Ogumienie jest projektowane z wykorzystaniem technologii stosowanych wcześniej w oponach wyższych klas, dlatego powinny w pełni pokrywać oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa i stabilności jazdy. Nie oferują jednak tak wysokich osiągów i wydajności podczas bardziej dynamicznej jazdy. To dobry wybór dla osób, które jeżdżą głównie w miejskich warunkach. Oto modele cieszące się wysoką popularnością oraz dobrymi opiniami:

● Dębica Navigator 3 - produkowane w Polsce opony z zaawansowanym wzorem bieżnika Ultra-V,

● Goodride All Season Elite Z-401 - ogumienie z kierunkowym bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków, wytwarzane z mieszanki gumowej, która zachowuje swoje właściwości w dużym zakresie temperatur,

● Barum Quartaris 5 - to bieżnik zoptymalizowany tak, aby zarówno na śniegu, jak i na suchym asfalcie zapewnić krótką drogę hamowania.