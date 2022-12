Jakie drogi powstaną w 2023 roku? GDDKiA przedstawiła ambitny plan

Krzysztof Mocek Wiadomości

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o ambitnych planach na 2023 rok. Zakładają one m.in. domknięcie obwodnicy Łodzi i ułatwienie wjazdu do Warszawy od południa. Nadchodzące miesiące mają przenieść także przełamanie kolejnej bariery i doprowadzić do przekroczenia progu 5000 km dróg szybkiego ruchu w Polsce.

Zdjęcie Blisko 260 km nowych dróg w 2023 roku? Wielkie obietnice GDDKiA / GDDKiA