W 1969 r. Eberhard Schulz, inżyniera i stylista, zbudował we własnym garażu samochód, którym pojechał do siedzib Porsche i Mercedesa by szukać pracy. Z sukcesem. Od 1970 r, pracował w dziale projektowym Porsche, a pod koniec lat 70. pracował nad koncepcyjnym Mercedesem CW311.