Influencer wrzucił kukurydzę do wydechu McLarena. Wystarczyło kilka sekund

Paula Lazarek

Czy luksusowy McLaren może posłużyć jako maszyna do popcornu? Nie ma problemu. Zagraniczny influencer Jojosim postanowił to sprawdzić. W najnowszym nagraniu opublikowanym na Instagramie wrzucił do wydechu McLarena ziarna kukurydzy i nagrał efekt.