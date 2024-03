Niedobór kierowców ciężarówek

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez centrum analiz SpotData na zlecenie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska wynika, że branża TSL boryka się z poważnym problemem niedoboru pracowników. Stopa wakatów w tym sektorze jest aż o 25 proc. wyższa niż średnia dla całej gospodarki.

Raport "Transport Drogowy w Polsce w 2023 roku" wskazuje na dwie kluczowe kwestie:

Zapotrzebowanie na pracowników w branży TSL rośnie szybciej niż zdolność firm do ich pozyskiwania.

Największe problemy z dostępnością kadry dotyczą kierowców ciężarowych realizujących trasy międzynarodowe.

Nie pomagają przepisy, choć te, zgodnie z przyjętą przez europarlament ustawą, niebawem zostaną zmienione i do jazdy ciężarówkami zostaną dopuszczeni 18-latkowie z odpowiednim certyfikatem kompetencji zawodowych. Kto dziś może zostać kierowcą ciężarówki? Wszystko zależy od rodzaju uprawnień:

18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, C1 lub C1 + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, D lub D+E, o ile przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, D1 lub D1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną.

Okazuje się, że aż 35 proc. polskich kierowców ma ponad 50 lat, czyli o 7 proc. więcej niż średnio w innych branżach. Pewnym rozwiązaniem jest zatrudnianie cudzoziemców. W Polsce ponad 160 tys. z nich ma uprawnienia do prowadzenia ciężarówek, choć nie wiadomo, ilu z nich faktycznie wykonuje ten zawód. Wg różnych raportów 20-30 proc. kierowców w polskich firmach pochodzi zza granicy.

Ile zarabia kierowca TIR-a w 2024 roku?

Firmy transportowe narzekają na niedobór pracowników, a ogłoszeń z ofertami pracy na jednym z popularnych portali jest około tysiąca. Aby zostać kierowcą TIR-a, niezbędne jest prawo jazdy kategorii C lub C+E. Kategoria C uprawnia do kierowania pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a kategoria C+E pozwala na jazdę z przyczepą.

Wymagania dotyczące wykształcenia i wieku nie są wyśrubowane. Kierowca musi jednak przejść badania psychofizyczne i uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej. Uprawnienia te należy odnawiać co kilka lat. Kurs i zdobycie niezbędnych dokumentów wiąże się z kosztem rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Ile można zarobić jako kierowca TIR-a? W 2024 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie dla tej profesji wzrosło z 6 935 zł do 7 824 zł netto. Kierowcy w transporcie międzynarodowym mogą liczyć na jeszcze wyższe zarobki, średnio od 8 500 zł do 13 000 zł netto. Trzeba jednak pamiętać, że podane stawki to łączne wynagrodzenie obejmujące też wszystkie dodatki.