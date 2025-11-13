Iga Świątek kończy niezwykłą współpracę. Potwierdziły się doniesienia.

W skrócie Iga Świątek zakończyła współpracę z marką Porsche, która trwała dwa lata i przyniosła jej kilka luksusowych samochodów.

Polski oddział Porsche oficjalnie potwierdził wygaśnięcie kontraktu, lecz nie ujawniono przyczyn zakończenia partnerstwa.

W trakcie współpracy Świątek zdobyła samochody za triumfy w turnieju Porsche Tennis Grand Prix i rozwijała swoją pasję motoryzacyjną.

Zakończenie współpracy Igi Świątek z Porsche. Jest oficjalne potwierdzenie

Polski oddział Porsche potwierdził, że współpraca dobiegła końca, choć żadna ze stron nie podała powodów wygaśnięcia kontraktu. Obie strony pozostają otwarte na możliwość powrotu do współpracy w przyszłości.

Świątek została ambasadorką Porsche Polska w połowie 2023 r. Wcześniej brała udział w działaniach marketingowych związanych z modelami Taycan oraz w kampanii promującej nowego elektrycznego Macana. Odwiedziła także muzeum Porsche w Stuttgarcie.

W gronie ambasadorów marki nadal pozostają kompozytor Radzimir Dębski (JIMEK) oraz raper Borys Przybylski (Bedoes 2115).

Jakie Porsche wygrała Iga Świątek?

Współpraca miała również wyraźny wymiar sportowy. Turniej Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie, w którym Świątek triumfowała w 2022 i 2023 r., od lat jest sponsorowany przez niemiecką markę, a zwyciężczyni otrzymuje samochód.

Dzięki temu do jej garażu trafiło kilka ciekawych modeli. Wśród nich znalazł się Taycan GTS Sport Turismo o mocy 598 KM, osiągający 100 km/h w około 4 sekundy, a także Taycan Turbo S Sport Turismo o mocy 761 KM, który przyspiesza do 100 km/h w mniej niż 3 sekundy. Ten drugi model Świątek podarowała swojemu ojcu.

W 2022 roku otrzymała także Porsche 911, a kolekcję uzupełniła Panamera 4S E-Hybrid o mocy 544 KM i prędkości maksymalnej 290 km/h. Cena nowego egzemplarza tego modelu zaczyna się od ok. 600 tys. zł, co czyni go jednym z najdroższych aut w garażu tenisistki.

Świątek miała również dostęp do jazd testowych i aktywnie uczestniczyła w prezentacjach modeli elektrycznych Porsche.

Jaki był pierwszy samochód Igi Świątek?

Pierwszym samochodem tenisistki nie był jednak model niemieckiej marki. Po zdobyciu prawa jazdy na przełomie 2021 i 2022 r. kupiła Mini Clubmana Coopera o mocy 192 KM. Auto przyspiesza do 100 km/h w 7 s, a jego cena przekraczała 100 tys. zł. To od niego zaczęła budować swoją kolekcję, zanim na stałe weszła do świata samochodów premium.

Świątek wielokrotnie podkreślała, że prowadzenie auta jest dla niej odskocznią od sportowych obowiązków, a motoryzacja należy do jej prywatnych pasji.

