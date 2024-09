Azjatyccy producenci starają są zdecydowanie bardziej odważni od tych z Europy. Wprowadzając nowe modele nie ograniczają się do SUV-ów i crossoverów, szukają szczęścia w niszach, które dawno wydawały się być już zapomnianymi. Najpierw chiński Forthing zaproponował znakomicie wyposażonego minivana U-Tour za 149 900 zł. Teraz do walki wkroczył Hyundai, wprowadzając do sprzedaży niezwykle oryginalny stylistycznie model Staria.

Zdjęcie Charakterystyczny design sprawia, że auto może być wizytówką firmy / materiały prasowe

Hyundai Staria. Tak nie wygląda żaden model na rynku

Hyundai Staria wygląda trochę jak prototyp, a dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze cienki pasek świateł do jazdy dziennej wydaje się być jedynym elementem świetlnym z przodu, co nie jest możliwe w samochodzie produkcyjnym. Główne reflektory oczywiście są tu obecne i wzorem swoich SUV-ów, Koreańczycy zdecydowali się nadać im prosty (w tym przypadku kwadratu lub prostokąta) kształt i ukryć w zderzaku.

Tylne światła z kolei ciągną się od dachu do niemal samego dołu słupków C. Nie jest to może szczególnie nowoczesny zabieg, ale uatrakcyjniają je liczne diody, dające efekt "pikselowych" świateł. Uwagę zwraca też bardzo nisko poprowadzona linia bocznych okien, co również jest rzadko spotykane, najczęściej w prototypach, których twórcy starają się nas przekonać, że samochody przyszłości, będą niczym wygodny salon w domu.

Zdjęcie Pokrywa bagażnika może mieć regulację szybkości otwarcia / materiały prasowe

To największy model w europejskiej ofercie aut osobowych Hyundaia. Ma aż 5,25 metra długości i może przewieźć nawet 9 osób. Przesuwając siedzenia środkowego i trzeciego rzędu można regulować pojemność bagażnika - wynosi ona od 831 do przeszło 1300 litrów.



Napęd Hyundaia Staria. Diesel nie miał tu sensu

W Polsce auto oferowane jest wyłącznie jako mocna hybryda. Jej bazą jest silnik o pojemności 1,6 litra, zużywający średnio 7,6 l benzyny na 100 km. Dzięki wsparciu jednostki elektrycznej, układ napędowy ma 225 KM mocy i 367 Nm momentu obrotowego. Napęd trafia na przednie koła za pomocą przekładni automatycznej z sześcioma biegami. Przyspieszenie do setki zajmuje Starii 10,2 sekundy, ale co ważniejsze, auto imponuje elastycznością. Od 80 do 120 km/h przyspiesza w 7,3 sekundy. Hyundai zaznacza, że w wersji z silnikiem Diesla ten sam manewr zajmowałby o 2,5 sekundy dłużej, co może mieć niebagatelne znaczenie przy wyprzedzaniu.



Zdjęcie Auto oferowane jest u nas wyłącznie w wersji z napędem hybrydowym / materiały prasowe

Hyundai Staria kosztuje od 199 900 zł. Konkurencja mnie ma szans

199 900 zł - to cena podstawowej wersji wyposażenia - Smart. Na liście jej wyposażenia znajduje się m.in. klimatyzacja trójstrefowa z nawiewami na drugi i trzeci rząd siedzeń, światła LED, kamerę cofania i przednie czujniki parkowania. System multimedialny z ekranem o przekątnej 10,25 cala obsługuje Apple CarPlay i Android Auto. Przednie fotele i kierownica są podgrzewane, kierowca może korzystać z aktywnego tempomatu i długiej listy systemów wyposażenia.

Zdjęcie Bagażnik Starii ma co najmniej 831 litrów pojemności / materiały prasowe

Wersja Smart Business kosztuje 217 900 zł i zawiera dodatkowo żaluzje przeciwsłoneczne w drugim i trzecim rzędzie, klapę bagażnika z regulacją szybkości i wysokości otwarcia, elektrycznie przesuwane drzwi boczne i przesuwane szyby w drugim rzędzie.

Zdjęcie Kierowca ma do dyspozycji spory ekran systemu multimedialnego, ale wciąż nie brakuje też przycisków / materiały prasowe

Odmiana Smart VIP kosztuje 232 900 zł i wyróżnia się dodatkowo systemem wyświetlającym widok z martwego pola, asystentem jazdy autostradowej, systemem kamer 360 stopni, wentylowanymi fotelami w pierwszym rzędzie i skórzaną tapicerką. Kierowca zyskuje dodatkowo podgląd trzeciego rzędu na ekranie nawigacji.

Zdjęcie Kierowca może sprawdzić na ekranie co dzieje się w tylnych rzędach / materiały prasowe

Listę zamyka siedmiomiejscowa wersja Luxury. Z zewnątrz wyróżniają ją wykończenia w kolorze mosiądzu. Pomiędzy przednimi fotelami ma ona konsolę ze schowkami i portami USB-C. W drugim rzędzie są dwa "kapitańskie" fotele z możliwością odchylenia do pozycji relaksacyjnej i wentylacją. Wnętrze może być wykończone w skórzaną tapicerką w jednym z czterech kolorów - czarnym, granatowym, brązowym lub jasnoszarym. Kierowca może komunikować się z pasażerami siedzącymi z tyłu za pomocą interkomu, a tylne okna mają dodatkowe rolety i wyciszenie, by podróż minęła w jak najlepszych warunkach. Ta wersja kosztuje 252 900 zł.



Zdjęcie Fotele w drugim rzędzie można rozłożyć by wypocząć w podróży / materiały prasowe

Hyundai Staria objęty jest trzyletnią gwarancja bez limitu kilometrów. Pierwsze egzemplarze trafią do salonów w listopadzie.