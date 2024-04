Spis treści: 01 Leasing podpiszesz przez internet. Rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców

W Polsce rynek nowych pojazdów zdominowany jest przez klientów biznesowych. Nawet 8 na 10 nowych samochodów rejestrowanych jest na firmy, które - korzystając z odpisów podatkowych - najczęściej decydują się na zakup pojazdu wraz z finansowaniem. Mówiąc wprost - samo auto bywa często jedynie "dodatkiem" do oferty finansowania, która decyduje o wyborze konkretnego modelu pojazdu. Problem w tym, że obecne przepisy, bazujące jeszcze na zapisach Kodeksu cywilnego w brzmieniu z 1964 roku zakładają, że "Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności".



Dotyczy to wszelkich umów tego typu - niezależnie od przedmiotu umowy. Bez względu na to, czy jest nim samochód, maszyna budowlana czy drukarka. Dla leasingobiorców oznacza to konieczność wizyty w banku czy u pośrednika i żmudnego podpisywania kolejnych plików papierów liczących nierzadko po kilkadziesiąt stron.

Leasing podpiszesz przez internet. Rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców

Obowiązujące dziś przepisy to ewidentny archaizm i sztuczne generowanie niepotrzebnych obciążeń dla obu stron umowy. Przykładowo elektronicznie można dziś np. zawrzeć umowę kredytu, pożyczki, faktoringu czy rachunku bankowego. Leasing jest jedynym takim przypadkiem w sektorze usług finansowych. Wkrótce może się to jednak zmienić.



W projekcie deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego, opublikowanym kilka dni temu przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zaproponowano nowe brzmienie art. 709 (2). Czytamy w nim, że: "Umowa leasingu wymaga zachowania formy dokumentowej".

Auto weźmiesz w leasing przez internet. Koniec z tonami papierów

Co to oznacza w praktyce?

Forma dokumentowa jest definiowana przez Kodeks cywilny bardzo szeroko. Umożliwia ona złożenie oświadczenia woli w dowolnej postaci, którą można udokumentować, na przykład w formie sms-a, maila czy podczas nagranej rozmowy telefonicznej. Ważne, aby taki dokument, na przykład w formie pliku pdf, można było później odczytać i przypisać do konkretnej osoby wyjaśnia Paweł Punda, radca prawny specjalizujący się w tematyce nowych technologii w sektorze finansowym.

Zdaniem Łukasza Domańskiego, szefa platformy Carsmile, nowe brzmienie artykułu 709 (2), otwierające drogę do likwidacji "papierologii" w leasingu, może przynieść wiele korzyści klientom korzystającym z tego popularnego produktu finansowego, a także całej branży.

Zaledwie sześć słów w Kodeksie cywilnym wprowadza rewolucję na rynku leasingu wartym 102 mld zł, tworząc warunki do przekształcenia leasingu w nowoczesny, cyfrowy produkt ocenia Łukasz Domański

Domański dodaje, że tylko w 2023 roku wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem w Polsce sięgnęła 102 mld zł, a aktywa firm leasingowych przekraczają już 200 mld zł.

Leasing wreszcie w erze cyfrowej. Miliony złotych na papier i paliwo

Z danych GUS za 2022 rok wynika, ze w Polsce podpisano wówczas 546 tysięcy umów leasingu na samochody, maszyny i inny sprzęt. Zakładając (optymistycznie), że jedna umowa ma 20-30 stron (jeden egzemplarz!) daje to między 22 a 33 milionów zadrukowanych stron, które lądują następnie w segregatorach. Zakładając koszt papieru i wydruku na poziomie 10 groszy za stronę otrzymujemy kwotę 2,2-3,3 mln zł rocznie. To jednak "drobne" w porównaniu do tego, ile przedsiębiorcy czy doradcy finansowi wydać muszą na dojazdy. Przyjmując, że średnio jest to 30 km w obie strony, koszt pokonania takiego dystansu samochodem można ostrożnie szacować na ok. 20 zł, co przy 546 tys. umów oznacza kwotę 11 mln zł.

Można więc szacować, że papierowe umowy kosztują branżę leasingową i jej klientów łącznie ok. 15 mln zł rocznie, nie licząc kosztów związanych z ekologią ocenia Łukasz Domański z Carsmile

Polski Ład uderzył w Leasing. Taniej jest wynajmować

Przypomnijmy, że leasing mierzy się też z innymi ograniczeniami natury prawnej. Ta forma finansowania cierpi ostatnio z powodu stosunkowo nowych przepisów wprowadzonych przez Polski Ład. Zgodnie z nimi sprzedaż auta wykupionego z leasingu jest opodatkowana (PIT i VAT) i oskładkowana aż przez 6 lat od momentu wykupu przedmiotu. W efekcie tych zmian leasing systematycznie traci ostatnio na atrakcyjności względem siostrzanego wynajmu, bo ten drugi generuje dla firm niższe obciążenia finansowe.