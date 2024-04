Spis treści: 01 Włamanie do systemu Strefy Płatnego Parkowania

02 Hakerzy mogli wyłudzić ponad 70 tys. zł

03 Co mają zrobić kierowcy, którzy zapłacili oszustom?

O sprawie poinformowała komunalna spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne (NiOL), która zarządza Strefą Płatnego Parkowania w Szczecinie.

Włamanie do systemu Strefy Płatnego Parkowania

Perfidia hakerów polegała na tym, że legalni kontrolerzy strefy, którzy natrafili na samochody parkujące bez wniesienia opłaty, zostawiali za wycieraczkami papierowe zawiadomienia o konieczności zapłaty kary i na tych zawiadomieniach widniały numery konta przestępców. Kierowcy nie mogli więc mieć nawet cienia podejrzenia, że padają ofiarą oszustwa.

Reklama

Jak informuje operator szczecińskiej strefy, zawiadomienia z fałszywym numerem konta zostawiano kierowcom w dniach 17-22 kwietnia. W tym czasie kontrolerzy wystawili 541 zawiadomień w SPP (Strefie Płatnego Parkowania) i 94 zawiadomienia za postój bez ważnego biletu na PPN-ach (płatnych parkingach niestrzeżonych).

Hakerzy mogli wyłudzić ponad 70 tys. zł

Przestępcy rachunek NiOL zastąpili trzema różnymi rachunkami bankowymi - dwoma oddziału Banku PKO BP w Świdnicy i jednym należącym do banku z siedzibą w Belgii. Operator strefy nie wie na pewno, kiedy to się stało, podejrzewa jedynie, że mogło do tego dojść 17 kwietnia. Nie wie również, ile pieniędzy mogli zdobyć przestępcy. Ustalono natomiast, że maksymalna, potencjalna kwota to 72 900 zł - na tyle wystawiono wezwania. Jednak kierowcy zwykle nie spieszą się z opłacaniem kar, ponadto operator ma sygnały, że przynajmniej niektóre konta były nieaktywne, bo kierowcy otrzymywali zwrot wpłaconych pieniędzy.

Zdjęcie Oszustwo było perfidne. Kontrolerzy strefy wystawiali wezwania do zapłaty na fałszywy numer konta / Marek Bazak / East News

O sytuacji spółka NiOL powiadomiła policję, a także banki, w których znajdowały się na fałszywe konta.

Co mają zrobić kierowcy, którzy zapłacili oszustom?

A co z kierowcami, którzy wpłacili pieniądze na fałszywe konta i ich nie odzyskali? Podjęto decyzję, że nie będą musieli płacić kar drugi raz. Ponadto NiOL zamierza poinformować listownie wszystkich kierowców, którzy otrzymali zawiadomienia w dniach 17-22 kwietnia, o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach.

System zarządzania SPP koordynuje pracą wszystkich programów i aplikacji obsługujących Strefę Płatnego Parkowania (m.in. e-sklep, e-kontrola, parkomaty, bazy danych, terminale kontrolerów pieszych). Od strony informatycznej obsługuje go firma Nextivo Technologies. Po wykryciu oszustwa, firma wdrożyła dodatkowe zabezpieczenia, dzięki którym w przyszłości ma nie dochodzić do włamań.

Kierowcy, którzy w dniach 17-22 kwietnia w Szczecinie otrzymali za wycieraczkę zawiadomienie o konieczności wniesienia opłaty dodatkowej, przed jej opłaceniem powinni zweryfikować, czy robią to na właściwie konto. Prawidłowe numery to:

40 1020 4795 0000 9802 0259 3069 - Strefa Płatnego Parkowania

15 1020 4795 0000 9202 0447 0084 - Płatne Parkingi Niestrzeżone