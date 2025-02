Najbardziej szkodliwe okazały się organiczne klocki bezazbestowe, składające się z włókna miedzianego, włókna szklanego, gumy, grafitu oraz żywicy. To właśnie one stanowią standardowe wyposażenie większości nowoczesnych samochodów. Przeprowadzone testy wykazały, że emisje generowane przez takie klocki są dużo bardziej toksyczne niż spaliny. Drugie miejsce pod względem toksyczności zajęły klocki ceramiczne, które również charakteryzują się wysoką zawartością miedzi.

Badania wykazały, że cząsteczki te mają rozmiar aż 30 razy mniejszy od średnicy ludzkiego włosa, co pozwala im przenikać przez drogi oddechowe i docierać do najbardziej wrażliwych tkanek płuc. Naukowcy alarmują, że takie zanieczyszczania stanowią obecnie dominującą część emisji generowanych przez samochody w Europie. Co więcej – ryzyko ich wydzielania wzrasta wraz z wagą samochodu, co oznacza, że szczególnie podatne w tym względzie są duże SUV-y oraz samochody elektryczne.