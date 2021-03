GDDKiA podpisała umowę na dokumentację dla rozbudowy węzła A4 Kraków Południe

​GDDKiA podpisała w środę umowę z wykonawcą, który opracuje dokumentację dla rozbudowy węzła Kraków Południe, na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi krajowej nr 7 (Zakopianki) wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad inwestycją.

Umowę zawarto z konsorcjum MPRB (lider), Mosty Kraków oraz MP Infra, które w przetargu przedstawiło najtańszą ofertę opiewającą na blisko 1,6 mln zł.



Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk obecny podczas podpisania umowy, rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem przebudowy węzła Kraków Południe "to kolejne dobre wiadomości, które możemy przekazać nie tylko kierowcom pokonujących Małopolskę w tranzycie, ale także mieszańcom Krakowa i regionu". Dodał, że rozbudowa węzła autostradowego jest konieczna, bo na Południowej Obwodnicy Krakowa w rejonie tego węzła często mamy do czynienia z zablokowanym ruchem - "obszar ten ma bardzo trudną sytuację komunikacyjną".



Przypomniał, że inwestycja jest elementem szerszego planu związanego z udrożnieniem ruchu na autostradowej obwodnicy Krakowa.



Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński poinformował, że zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych, geotechnicznych, geologicznych, i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R), a także uzyskanie niezbędnych decyzji np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).



Wykonawca będzie musiał przygotować wielobranżowy projekt budowlany, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji. Podczas przetargu na roboty budowlane wyłoniona w tym przetargu firma będzie odpowiadała na pytania oferentów, a w trakcie budowy sprawowała nadzór autorski.



Przedstawiciel GDDKiA przypomniał, że rozbudowa węzła Kraków Południe, który rozprowadza ruch między południową obwodnicą Krakowa w ciągu autostrady A4 oraz dk7 (Zakopianką) i miastem Kraków jest potrzebna dla udrożnienia ruchu samochodowego w jego obrębie.



Przedsięwzięcie stało się możliwe po podpisaniu przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka programu inwestycji w zeszłym roku, przyznającego finansowanie na realizację zadania. Pozwala to na rozpoczęcie przygotowań etapu dokumentacyjnego i w dalszej kolejności rozbudowy.



Zgodnie z planami GDDKiA prace przygotowawcze związane z rozbudową węzła Kraków Południe są zaplanowane na lata 2021-2024, a realizacja robót na lata 2025-2026.



Według przedstawicieli GDDKiA poprawa płynności ruchu na węźle A4 Kraków Południe, łącznicach i dk7 możliwa jest tylko wówczas, gdy zwiększona będzie przepustowość na łącznicach autostrady z kierunku Katowic i Rzeszowa w kierunku Zakopanego. Niezbędne jest uzupełnienie węzła o brakujące łącznice Rzeszów - Centrum Krakowa oraz Centrum Krakowa - Rzeszów. Brak tych relacji skutkuje zawracaniem pojazdów na ul. Zakopiańskiej i ma negatywny wpływ na przepustowość i bezpieczeństwo ruchu. Konieczna jest także likwidacja sygnalizacji świetlnej na łącznicy oraz przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ulicy Taklińskiego i Poronińskiej.



W ramach rozbudowy węzła uwzględnione są: budowa estakady, ronda na skrzyżowaniu ulic Poronińskiej i Taklińskiego z ul. Zakopiańską, podziemnego przejścia dla pieszych, murów oporowych, ekranów akustycznych, dróg serwisowych oraz przebudowa łącznic. Miasto Kraków, w granicach którego będzie zlokalizowana inwestycja deklaruje partycypację w kosztach odszkodowań i części robót. Zostanie zawarte porozumienie z miastem Krakowem w sprawie współfinansowanie tego zadania.



Trwają także przygotowania do rozbudowy drogi krajowej nr 7 na dalszym odcinku za węzłem z A4 - od granicy Krakowa do Libertowa, a także budowy dwupoziomowego węzła i bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w Libertowie. Zakończenie tego zadania jest planowane w 2025 r.