Ford Mustang świętuje 60 lat. Rekordowa impreza w historii Polski

W tym roku Ford Mustang świętuje swoje 60. urodziny. To wyjątkowy i jeden z najbardziej kultowych samochodów w historii motoryzacji. Jest produkowany nieprzerwanie od momentu swojego debiutu i jest najlepiej sprzedającym się samochodem sportowym w USA oraz najpopularniejszym na całym świecie od ponad 10 lat. Dla mnie, w historii tego modelu, najważniejszą datą jest rok 2015. Wtedy Ford Mustang oficjalnie trafił do polskich salonów i od tamtej pory jest bardzo ważną częścią naszej oferty. Ale Ford Mustang to nie tylko legendarny samochód, to również niesamowicie mocna, zorganizowana i oddana swojej pasji społeczność jego miłośników i właścicieli. W miniony weekend mieliśmy okazję świętować razem z nimi 60. urodziny Mustanga

stwierdził Mariusz Jasiński, Dyrektor Komunikacji i Public Relations Ford Polska