Fani BMW nie wybaczą tego ruchu. To koniec legendarnego modelu

BMW szykuje swoim fanom prawdziwą rewolucję. Podczas niedawnej konferencji prasowej dotyczącej światowej premiery nowego BMW i5, Frank Weber - szef rozwoju produktów BMW - potwierdził plotki w sprawie przyszłości modelu M3. Jak można się było spodziewać, kultowy sportowy sedan już wkrótce przejdzie metamorfozę i zamieni się w pełnoprawny model elektryczny.

Zdjęcie BMW M3 CS / materiały prasowe

Elektryczne BMW M3. Kiedy wejdzie na rynek?

Jak się okazuje - w model nie byle jaki. Niemiecka nowość ma być oparta na platformie, która niedawno debiutowała na targach w Monachium w postaci koncepcyjnego BMW Neue Klasse. Umożliwi ona stosowanie napędu elektrycznego BMW eDrive szóstej generacji, który ma zwiększyć wydajność o 25 proc, w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań. Ponadto zasięg i szybkość ładowania mają wzrosnąć nawet o 30 proc. Nowością mają być m.in. nowe cylindryczne akumulatory o większej gęstości energii.

Reklama

Zdjęcie BMW Neue Klasse / materiały prasowe

Nowe BMW M3 szybsze niż Bugatti?

Rozwiązanie pozwoli wyposażyć elektryczne M3 w cztery wysokowydajne silniki elektryczne o łącznej mocy przekraczającej wartość 1 mW (jednego megawata). Tak - to ponad 1000 kW. Jeśli w prosty sposób przeliczymy to na konie mechaniczne, otrzymamy zawrotną liczbę 1360. To więcej niż w Bugatti Veyron.

Nowa platforma otworzyłaby także drzwi elektrycznemu M3 do nowych rozwiązań z zakresu autonomii, a także zapewniła większą wydajność i lepsze osiągi w przypadku zastosowania kojarzącego się z BMW tylnego napędu. Jak podkreślił Frank Weber - rozwiązania technologiczne dostępne w nadchodzącym modelu M3 nie tylko znacząco przekroczą oczekiwania obecnych klientów marki, ale bez wątpienia zachwycą także osoby niezwiązane dotychczas z BMW.

Elektryczne M3. Kiedy w salonach?

Pierwsze elektryczne BMW M3 miałoby zadebiutować już w 2027 roku. To dwa lata po zapowiedzianym w Monachium BMW Serii 3, które także miałoby bazować na platformie Neue Klasse. Wygląd samochodu nie jest jeszcze znany, chociaż jeśli wierzyć w niedawne zapewnienia niemieckiego producenta, nie powinien on daleko odbiegać od zaprezentowanego konceptu.