Dziś jest specjalny dzień. Koniec z chamstwem i cwaniakowaniem za kierownicą

Międzynarodowy Dzień Grzeczności za Kierownicą

Międzynarodowy Dzień Grzeczności za Kierownicą to święto wywodzące się z Francji, które przypada na 5 kwietnia. To szczególny dzień dla kierowców, który ma przypominać uczestnikom ruchu o dobrych manierach, życzliwości i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. O zasadach, jakimi powinien kierować się kulturalny kierowców, przypominają policjanci. Przygotowali oni listę savoir-vivre, w której wypunktowano najważniejsze zasady dla kierowców. Jakie zachowania są na drogach mile widziane?

Savoir-vivre dla polskich kierowców

Policja apeluje, by kierowcy pamiętali na drodze o cierpliwości i życzliwości wobec siebie samych. Mniej agresji to mniej stresujących sytuacji, które potrafią doprowadzić do groźnych zdarzeń. Z okazji Międzynarodowego Dnia Grzeczności policjanci przypominają również, aby na drodze:

Reklama

Zdjęcie Kontrole drogowe są prowadzone z ziemi i powietrza. / Adam Staśkiewicz / East News

O tym powinien pamiętać każdy kierowca

nie nadużywać sygnału dźwiękowego, jak również świateł drogowych, jadąc np. lewym pasem,

stosować "jazdę na suwak",

nie parkować w miejscach przypadkowych, gdzie może to utrudnić ruch,

używać kierunkowskazów zgodnie z przeznaczeniem,

pomagać innym kierującym w awaryjnych sytuacjach itp.

W ramach święta policja nie przewiduje wzmożonych kontroli i specjalnych akcji. Należy jednak pamiętać, że policjanci każdego dnia patrolują drogi w miastach i na drogach ekspresowych z wykorzystaniem radiowozów oznakowanych, jak również nieoznakowanych. Do łapania piratów drogowych funkcjonariusze wykorzystują także kamery miejskiego monitoringu czy własne, bezzałogowe statki powietrzne.