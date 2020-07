Dziecko zamknęło się w aucie, policja musiała wybić szybę

Policjanci wybili szybę w samochodzie i uwolnili 1,5-rocznego chłopczyka zamkniętego w rozgrzanym pojeździe. Malec wziął do ręki pilota i w pewnym momencie zamknął samochód. Jego mama nie była w stanie otworzyć drzwi - poinformowała w środę Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach.

Jak przekazali policjanci, we wtorek przed godz. 14 dyżurny siemiatyckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na szpitalnym parkingu w samochodzie jest zatrzaśnięte dziecko.



Na pomoc ruszyli patrolujący siemiatyckie ulice funkcjonariusze. Będąc na miejscu dowiedzieli się, że w aucie są do niego kluczyki, a zrozpaczona matka malca nie potrafi otworzyć zamkniętego pojazdu.



Ustalili również, że dziecko od około 20 minut, jest w rozgrzanym, zamkniętym bmw. Z uwagi na panujące upały i realne zagrożenie zdrowia oraz życia małego chłopca, policjanci natychmiast wybili boczną szybę w aucie i bezpiecznie wydostali 1,5 roczne przestraszone, zapłakane dziecko. Chłopczyk wraz z matką zostali przekazani pod opiekę medyczną.



Jak się okazało, cała sytuacja była nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. "Chłopczyk wziął do ręki pilot i w pewnym momencie zamknął samochód. W tym samym czasie matka dziecka na chwilę wyszła z bmw, żeby wyjąć z tylnego siedzenia rzeczy swojego syna" - podała KPP w Siematyczach.



Policjanci przypominają, że wystarczy kilkanaście minut, aby w szczelnie zamkniętym, pozostawionym na słońcu pojeździe temperatura wrosła do poziomu, który może zagrażać naszemu życiu. Szczególnie małe dzieci i zwierzęta zostawione w samochodzie mogą być narażone na przegrzanie organizmu, które może zakończyć się śmiercią.



"Widząc zagrożenie, nie bądźmy obojętni i poinformujmy o wszystkim policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - apelują funkcjonariusze.