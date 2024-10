Spis treści: 01 Moya Energia czyli nowe ładowarki na parkingach Makro

02 Nowe ładowarki również na Carrefour? Stacje paliw idą pod młotek

03 Moya zamiast Carrefoura? Szykują się zmiany pod marketami

04 Ładowarki nie tylko na Moya. Shell i Orlen też stawiają na elektromobilność

Spółka Anwim S.A., właściciel trzeciej co do wielkości sieci stacji paliw w Polsce (marka Moya), zawarła strategiczną umowę z Makro Polska. Jej efektem ma być 150 nowych punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych zlokalizowanych przy 28 hurtowniach sieci Makro w Polsce.

Dążymy do tego, aby do 2030 roku udostępnić 10 000 punktów ładowania, z czego 4 000 będą to punkty własne mówi Marcin Pollo, dyrektor ds. rozwoju elektromobilności Anwim S.A.

Moya Energia czyli nowe ładowarki na parkingach Makro

Tworzona pod marką Moya Energia sieć ma być dostępna zarówno dla klientów biznesowych jak i indywidualnych. W sumie, do 2030 roku, Anwim. S.A planuje przeznaczyć około 1 mld zł na rozwój własnej sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Tylko do końca bieżącego roku na stacjach benzynowych sieci Moya ma zostać uruchomionych 30 ładowarek. W lokalizacjach przy trasach szybkiego ruchu pojawić się mają szybkie ładowarki o mocach nawet 350-400 kW pozwalających naładować droższe samochody elektryczne do 80 proc. pojemności baterii w kwadrans.

Reklama

Nowe ładowarki również na Carrefour? Stacje paliw idą pod młotek

Niewykluczone, że w kolejnych miesiącach nowe ładowarki pojawią się nie tylko na 28 parkingach sieci Makro i stacjach paliwowych Moya. Anwim S.A. wymieniany jest właśnie jako główny zainteresowany zakupem sieci stacji benzynowych działających w Polsce przy supermarketach Carrefour.

W ostatnich dniach przedstawiciele sieci Carrefour informowali, że firma poważnie rozważa sprzedaż stacji paliw zlokalizowanych przy swoich sklepach. Carrefour posiada obecnie 39 takich obiektów. To dziś druga - po Intermarche - największa sieć stacji paliw przy supermarketach w Polsce. W kontekście transformacji energetycznej i zapisów nowej ustawy o elektromobilności lokalizacje w bezpośredniej bliskości dużych sklepów i centrów handlowych są dla operatorów sieci ładowarek szczególnie kuszące.

Moya zamiast Carrefoura? Szykują się zmiany pod marketami

Przejęcie od Carrefoura kolejnych 39 obiektów pozwoliłoby również rozbudować sieć stacji paliw marki Moya do imponujących 515 obiektów w Polsce. W efekcie takiej rozbudowy zwiększyłaby ona swoją przewagę nad obiektami działających pod marką Shell (około 460 obiektów) i MOL (482 stacje). Moya już obecnie jest największym z tzw. niezrzeszonych operatorów stacji paliw w Polsce. Z wynikiem 450 obiektów (na koniec 2023 roku), z ogromnym zapasem, wyprzedza kolejne w zestawieniu grupy Avia (130 stacji na koniec 2023 roku) i Pieprzyk (128 stacji na koniec 2023 roku).

Ładowarki nie tylko na Moya. Shell i Orlen też stawiają na elektromobilność

Nie tylko operator sieci stacji paliwowych Moya intensywnie stawia dziś na rozwój elektromobilności. Tylko w ostatnich dniach o nowych inwestycjach w ładowarki do samochodów elektrycznych informowali m.in. przedstawiciele Shella i Orlenu. Do końca 2027 roku w ramach sieci Shell uruchomionych zostanie co najmniej 200 nowych punktów ładowania elektryków. Aż 150 punktów (75 ładowarek) stanąć ma przy trasach szybkiego ruchu. W tym samym czasie powstać ma też 50 nowych "hubów ładowania" zlokalizowanych na stacjach paliwowych Orlenu.