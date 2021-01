Ducato nadziało się na ciężarówkę i rozdarło jakby było z papieru

Do makabrycznie wyglądającego zdarzenia doszło przez nieuwagę kierowcy dostawczaka, który jak wielu innych kierujących, nie potrafił zareagować na sytuację na drodze.

Zdjęcie /

Zdarzenie miało miejsce na obwodnicy Pragi. Doszło tam do zderzenia ciężarówki z autem osobowym. Spowodowało to powstanie zatoru, a nie wszyscy kierowcy potrafili na niego zareagować. W efekcie doszło do kilku innych podobnych zdarzeń.

Reklama

Najbardziej spektakularne było to, kiedy kierowca Fiat Ducato najechał na stojącą ciężarówkę z przyczepę. Zrobił to w tak nietypowy sposób, że przyczepa dosłownie rozkroiła busa na pół, powodując także odłączenie się przodu od tyłu pojazdu.

Wygląda to makabrycznie, ale o dziwo kierowcy nic poważne się nie stało. Połowa kabiny, w której się znajdował, nie została znacząco uszkodzona. Z niegroźnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala.