Spis treści: 01 Wzmożone kontrole policji w Wielkanoc

02 Ruszasz w trasę na święta wielkanocne? Uwaga na pieszych i motocyklistów

03 Zakaz jazdy ciężarówek w Wielkanoc

04 Kierowcy uwaga na drogówkę. Jakie mandaty grożą nam na święta?

W dniach od 29 marca do 1 kwietnia potrwają "główne działania" drogówki, która dbać będzie o bezpieczeństwo podróżnych i "płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju". Dla kierowców oznacza to m.in. wzmożone kontrole prędkości. Ale nie tylko.

Wzmożone kontrole policji w Wielkanoc

W rozmowie z Interią nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji apeluje, by zmotoryzowani poważnie wzięli sobie do serca naczelne zasady ruchu drogowego - trzeźwość za kierownicą i przepisową, dostosowaną do warunków ruchu, prędkość.

Taryfy ulgowej dla tych, którzy to zignorują, po prostu nie będzie. ostrzega Opas

Kierowcy spodziewać się mogą nie tylko częstszych kontroli prędkości i trzeźwości. Policjanci będą też zwracać baczną uwagę na takie kwestie jak obowiązek podróżowania w pasach bezpieczeństwa czy zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Można się też spodziewać kontroli obowiązkowego wyposażenia samochodu i stanu technicznego pojazdu.

Na drogi wyjadą również policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze takim, jak m.in. przekraczanie dozwolonych prędkości. dodaje nadkomisarz Opas

Ruszasz w trasę na święta wielkanocne? Uwaga na pieszych i motocyklistów

Policjant przypomina, że wiosną na drogach pojawia się zdecydowanie więcej pieszych, rowerzystów czy motorowerzystów.

Apelujemy do kierujących motocyklami o rozwagę, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a w szczególności stosowanie się do ograniczeń prędkości. mówi nadkomisarz Robert Opas

Główne działania drogówki planowane są w dniach 29-1 kwietnia. Na drogach pojawi się wtedy zdecydowanie więcej policyjnych patroli. W ubiegłym roku cztery świąteczne dni poskutkowały 177 wypadkami drogowymi, w których zginęło 26 osób a 210 zostało rannych. Policjanci zatrzymali też 1202 nietrzeźwych kierujących

Zakaz jazdy ciężarówek w Wielkanoc

Policja przypomina też, że w kolejnych dniach na drogach nie powinniśmy spotkać zbyt wielu ciężarówek. Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, dla samochodów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton obowiązują tzw. ograniczenia tonażowe. Poza drobnymi wyjątkami, tego rodzaju pojazdów nie powinniśmy spotkać:

30 marca (w godzinach 18-22),

31 marca (w rodzinach 8-22),

1 kwietnia (8-22).

Kierowcy uwaga na drogówkę. Jakie mandaty grożą nam na święta?

Wysokość mandatu za przekroczenie prędkości:



do 10 km/h to mandat w wysokości 50 zł

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 3 punkty karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 punkty karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 6 punktów karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 6 punktów karnych

ponad 30 km/h - 800 zł, 10 punktów karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł, 13 punktów karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł, 15 punktów karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł, 15 punktów karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł, 15 punktów karnych

Za co jeszcze możemy łatwo dostać mandat w okresie świąt wielkanocnych?

korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy - 500 zł i 12 punktów karnych,

niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa - 100 zł i 5 punktów karnych

przewożenie dziecka bez fotelika - od 300 do 500 zł (5 lub 10 punktów karnych w zależności od klasyfikacji wykroczenia)

zły stan techniczny pojazdu - od 20 do 3000 zł

jazda bez wymaganych świateł: 300 zł i 6 punktów karnych.