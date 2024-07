Drogowcy nie dotrzymali terminu. Nowe odcinki A2 będą gotowe we wrześniu

Autostradą A2 z Mińska do Siedlec

Nowy odcinek autostrady A2, który połączy Mińsk Mazowiecki z Siedlcami, został podzielony na trzy fragmenty: Kałuszyn - Groszki, Groszki - Siedlce Zachód oraz Siedlce Zachód - Siedlce Południe. Odcinek o długości ponad 37 kilometrów pozwoli wyprowadzić z obszarów miejskich ruch tranzytowy, co pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo, zmniejszyć poziom hałasu i skrócić czas przejazdu. Całkowita wartość kontraktów, podpisanych z trzema firmami na wykonanie trzech odcinków, wyniosła blisko 1,8 miliarda złotych.

Fragmenty Kałuszyn - Groszki i Siedlce Zachód - Siedlce Południe są już prawie gotowe. Inaczej jest w przypadku odcinka Groszki - Siedlce Zachód, bowiem jak podkreślił Kamil Stachowiak, kierownik robót mostowych, najwięcej czasu pochłonęła budowa estakady nad rzeką Kostrzyń. Wynika to z faktu, że obok siebie powstają dwa osobne obiekty - jeden dla lewej jezdni, a drugi dla prawej. Ich długość to 594 metry, na które składa się 14 podpór i 13 przęseł.

Zdjęcie Nowy fragment autostrady A2 połączy Mińsk Mazowiecki z Siedlcami. / GDDKiA / materiały prasowe

Nowy fragment autostrady A2 będzie ułatwieniem

Nowy odcinek autostrady A2 zostanie oddany do użytku już niebawem. Zanim się to jednak stanie, z Warszawy do Siedlec można dojechać poprzez zjechanie z autostrady A2 na drogę krajową w Kałuszynie. Z poziomu jezdni widać postęp prac na nowych odcinkach. Większość kierowców już pewnie nie może się doczekać.