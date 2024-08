Jak poinformowała GDDKiA już wkrótce ruszy kolejny etap przygotowania połączenia drogi ekspresowej S11 z autostradą A1. Obecnie trwa przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej programowej dla odcinka S11 od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie. Najtańszą ofertę, która opiewa na ponad 6,1 mln zł, złożyła firma Multiconsult z Warszawy. Dokumentacja projektowa dla S11 została podzielona na następujące odcinki:

od granicy woj. opolskiego i śląskiego do granicy powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego,

od granicy powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego do węzła Radzionków,

od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie.

S11 Radzionków - Piekary Śląskie. Wymagania i zakres zamówienia

Plany projektowe skupią się na opracowaniu minimum trzech nowych wariantów rozwiązań geometrycznych węzła Piekary Śląskie. Dla tego węzła wykonana zostanie także analiza przepustowości za pomocą mikrosymulacji ruchu. Ponadto prace obejmą analizy i prognozy ruchu, z uwzględnieniem planowanej obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca oraz wyników najbardziej aktualnego Generalnego Pomiaru Ruchu.

Dokumentacja obejmie również przebudowę lub rozbudowę węzła Piekary Śląskie, a także drogi wojewódzkiej nr 911. Zakres przebudowy drogi wojewódzkiej będzie wynikał z przeprowadzonych przez wykonawcę analiz. Ponadto uwzględni budowę obiektów inżynierskich, przepustów drogowych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przebudowę i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury niezwiązanej z drogą.

Z Kołobrzegu do Piekar Śląskich w 5 godzin

Budowa drogi S11 to jedna z najważniejszych polskich inwestycji ostatnich lat. Nowa trasa, która docelowo ma liczyć ponad 580 km, będzie stanowić szybkie połączenie Górnego Śląska m.in. z Poznaniem oraz Pomorzem Zachodnim. Dzięki temu pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km, wliczając w to wspólny przebieg S6 i S11. Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane, bądź prowadzone są prace przygotowawcze. Budowa S11 została przyjęta do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).