Wczorajsze orzeczenie oznacza jednak znaczący postęp w staraniach o sprowadzenie podejrzanego do Polski.

Doniesienie to potwierdził również premier Donald Tusk w swoim kanale nadawczym na Instagramie:

Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego uszczegóławia, że procedura ekstradycyjna składa się z dwóch etapów, w tym etapu postępowania sądowego, w którym ocenia się prawną dopuszczalność wydania, a następnie etapu podjęcia decyzji w przedmiocie ekstradycji przez wyznaczony do tego organ państwowy. Sama decyzja o ekstradycji jest decyzją państwa - nie ma charakteru orzeczenia sądowego. Sąd potwierdził, że nie ma przeciwwskazań by ją podjąć, a teraz konieczny jest krok ministra sprawiedliwości ZEA.

Jak doszło do wypadku BMW na autostradzie A1

Wypadek, do którego doszło 16 września 2023 roku na autostradzie A1 w Sierosławiu odbił się echem na całą Polskę i wywołał masę kontrowersji. Prowadzone przez Sebastiana M. BMW M850i, jadące z szybkością 250 km/h, uderzyło w poruszającą się w tym samym kierunku Kię. Koreański pojazd uderzył w barierki energochłonne i stanął w płomieniach. W wyniku zdarzenia życie straciły wszystkie osoby jadące Kią - małżeństwo i ich pięcioletnie dziecko. Ich ciała znaleziono we wraku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przed wypadkiem BMW poruszało się z prędkością przekraczającą 300 km/h. Przed uderzeniem w Kię kierujący miał rozpocząć awaryjne hamowanie, ale zdołał zwolnić jedynie do 250 km/h. Po wypadku pochodzący z majętnej rodziny z Łodzi mężczyzna nie został zatrzymany.