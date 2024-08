Lato w pełni, prace na roli też. To dobra okazja, by przypomnieć o obowiązkowych ubezpieczeniach - OC rolników i OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Co i jak powinno być ubezpieczone? To nawet fachowcom sprawia kłopoty, dlatego Fundusz opracował podręczną ściągawkę.

tłumaczy w rozmowie z Interią Damian Ziąber z UFG