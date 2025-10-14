Spis treści: Grafen w asfalcie jako dodatek Ile kosztuje droga z asfaltu i grafenu? Czy drogi z grafenu powstaną?

Grafen w asfalcie jako dodatek

Większość brytyjskich dróg pokryta jest klasycznym asfaltem, czyli mieszaniną kruszywa i bitumu. Problem w tym, że taka nawierzchnia szybko się zużywa - pęka, rozwarstwia, a woda i mróz tylko pogarszają sytuację. W 2022 roku zarząd dróg w hrabstwie Essex zdecydował się na eksperyment: położono fragment drogi z mieszanki asfaltowej wzbogaconej grafenem.

Grafen to niezwykle cienka, elastyczna, a przy tym wyjątkowo wytrzymała forma węgla. Jak wyjaśnia Paul Goosey, dyrektor zarządzający firmy Eurovia, która opracowała nowy materiał: "Tradycyjny asfalt łatwo się odkształca, a w szczelinach gromadzi się woda, która prowadzi do powstawania dziur. Szukaliśmy sposobu, by to poprawić - i kiedy trafiliśmy na dodatek z grafenu, postanowiliśmy sprawdzić jego potencjał w praktyce."

Ile kosztuje droga z asfaltu i grafenu?

Nowy asfalt kosztował o 2,50 funta więcej za każdy metr kwadratowy, ale wyniki testów po trzech latach są obiecujące. Materiał okazał się o 10 procent sztywniejszy i o 20 procent bardziej odporny na działanie wody niż tradycyjny asfalt. James Stokes z laboratorium Jean Lefebvre UK, które prowadziło badania, mówi: "W testach laboratoryjnych pękało kruszywo, a nie bitum - to znak, że grafen faktycznie wzmacnia strukturę asfaltu."

Choć trudno jeszcze dokładnie określić, o ile dłużej nawierzchnia z grafenem wytrzyma w realnych warunkach, wyniki pokazują, że może ona znacznie ograniczyć konieczność napraw. Mniej remontów to mniejsze zużycie surowców i niższa emisja CO2, a także bardziej równa nawierzchnia, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i lepszy komfort jazdy.

Czy drogi z grafenu powstaną?

Nowy materiał testowany jest obecnie także na odcinku autostrady A12. Choć koszt jego zastosowania jest wyższy, inwestycja może zwrócić się po kilku latach, gdy drogi nie będą wymagały tak częstych remontów.

Każdego roku w Wielkiej Brytanii uzupełnia się średnio jedną dziurę co 18 sekund, a przywrócenie wszystkich dróg do idealnego stanu kosztowałoby nawet 17 miliardów funtów. Dlatego branża drogowa szuka rozwiązań, które pozwolą utrzymać nawierzchnie dłużej w dobrym stanie.

Choć technologia jest wciąż na etapie testów, grafen w asfalcie może stać się jednym z najważniejszych kroków w kierunku trwalszych, tańszych w utrzymaniu i bardziej przyjaznych dla środowiska dróg.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL