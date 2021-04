Coraz więcej młodych osób jeździ bez prawa jazdy

W ubiegłym roku policja przyłapała ponad 5000 młodych ludzi na prowadzeniu pojazdu bez prawa jazdy. To prawie 30-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.

Mimo tego, że w 2020 r. całkowita liczba mandatów drogowych w Niderlandach spadła, to jednak rekordowa liczba nastolatków została ukarana za jazdę bez uprawnień. Informacje w tej sprawie upubliczniła holenderska prokuratura na wniosek dziennikarzy programu EenVandaag, wyemitowanego w niedzielę w telewizji publicznej NPO 1.

W 2020 roku 5130 nieletnich zostało ukaranych za to grzywną - wynika z informacji prokuratury. W 2018 i 2019 roku dotyczyło to - odpowiednio - 4066 i 4115 osób. Najmłodsi mieli 12 lat.

"Niestety, to prawie normalne zachowanie. Podczas pandemii nuda wśród młodych ludzi jest jeszcze większa, a egzaminy na prawo jazdy były odwołane" - mówi dziennikarzom Rosanne Som de Cerff z fundacji Halt.

EenVandaag jako przykład podaje historię Jill. Dziewczyna w wieku 16 lat kupuje skuter i jeździ nim bez żadnych uprawnień. Wyjaśnia, że jej przyjaciele regularnie jeżdżą po mieście i polderze bez prawa jazdy, więc pomyślała, że to całkiem normalne.

"Młodzi ludzie robią to impulsywnie, nie zastanawiając się dokładnie nad konsekwencjami. Nie zdają sobie sprawy z tego, że nie są ubezpieczeni, a jeśli zostaną złapani, to będą ukarani" - wyjaśnia Som de Cerff.

Danielle podaje reporterowi inny powód, dla którego prowadzi samochód bez uprawnień. Postrzega to jako konieczność, ponieważ jego lekcje jazdy zostały zawieszone z powodu koronawirusa.

"Ponieważ wszystko było odkładane przez tak długi czas, zacząłem jeździć nielegalnie w listopadzie. Robię to wyłącznie po to, aby utrzymać swoje umiejętności jazdy" - mówi chłopak.

EenVandaag informuje, że około trzech czwartych przypadków ukaranych nastolatków to kierowcy skuterów. W jednej czwartej przypadków dotyczy to młodych ludzi prowadzących samochód. Szczególnie dotyczy to 16-latków (1970 grzywien) i 17-latków (1686 mandatów). Przyłapano także czternastu 12-latków.

