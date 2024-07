Spis treści: 01 Ile kosztuje paliwo w Polsce?

02 Rynek paliw. Problemy Chin i USA

03 Ceny baryłek ropy. Tak dobrze nie było od miesięcy

04 Ceny paliw spadną poniżej 6 zł?

Ile kosztuje paliwo w Polsce?

Z danych portalu e-petrol.pl wynika, że średnie ceny paliw wynoszą obecnie:

Pb98: 7,17 zł za litr

7,17 zł za litr Pb95: 6,39 zł

6,39 zł ON: 6,40 zł

6,40 zł LPG: 2,69 zł

Jak wskazują eksperci portalu, na rynku hurtowym zaobserwowano ostatnio nieznaczne obniżki cen paliw. To zaś przełożyło się na poprawę marż, w wyniku czego koszty tankowania utrzymały się na względnie niezmiennym poziomie. Portal zakłada, że na przełomie lipca i sierpnia ceny ciągle będą się stabilizować. Paliwa mają plasować się w następujący przedziałach cenowych:

Pb98: 7,08-7,20 zł za litr

7,08-7,20 zł za litr Pb95: 6,32-6,41 zł

6,32-6,41 zł ON: 6,32-6,43 zł

6,32-6,43 zł LPG: 2,67-2,74 zł.

Rynek paliw. Problemy Chin i USA

Eksperci wspomnianego portalu wskazują, że w ostatnim czasie ropa naftowa dość znacząco taniała. Wynikało to m.in. ze słabych danych z Dalekiego Wschodu. W zeszłym tygodniu Ludowy Bank Chin niespodziewanie zdecydował się na obniżenie stóp procentowych. Analitycy zakładali, że nie ulegną one zmianie. Decyzja ma stanowić próbę pobudzenia chińskiej gospodarki, a jednocześnie dowód, że boryka się ona obecnie z pewną stagnacją. Sytuacja w Państwie Środka przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na ropę. Według analityków ANZ Research w czerwcu popyt na ropę spadł o 8,1 proc.

Według analityków sytuacja na globalnym rynku ropy naftowej ma również związek z sytuacją polityczna w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony wskazano jednak, że rezygnacja Joe Bidena z ubiegania się o drugą kadencję w fotelu prezydenta nie spowodowała zawirowań na rynku. Z drugiej strony eksperci biznesowi wskazują, że gospodarka USA może borykać się z wielkimi problemami. Zdaniem Marka Spitznagela, dyrektora inwestycyjnego Universa Investments, jeszcze przed końcem roku Stany Zjednoczone mogą wpaść w recesję. Jego obawy podziela analityk Nassib Taleb. Zwraca on uwagę, że im bardziej amerykańskie władze będą zwiększać zadłużenie tym bardziej należy brać pod uwagę, że "Ameryka wpadnie w spiralę długów".

Ceny baryłek ropy. Tak dobrze nie było od miesięcy

Sytuacja w największych gospodarkach świata przekłada się na ceny na rynku globalnym. Baryłka ropy Brent po raz pierwszy od przeszło dwóch miesięcy kosztuje poniżej 80 dolarów. Ostatni raz taki wynik notowany był na przełomie maja i czerwca. Na dzień 30 lipca 2024 roku, ok. godziny 9:00 baryłka kosztowała 79,44 dolarów. W podobnym okresie ostatni raz notowana poniżej 80 dolarów była cena baryłki WTI (West Texas Intermediate). Na dzień 30 lipca 2024 roku, ok. godziny 9:00 jedna baryłka kosztowała 75,43 dolarów.

Ceny paliw spadną poniżej 6 zł?

Problemy chińskiej gospodarki i stosunkowo stabilna, póki co, sytuacja na rynku amerykańskim i wynikające z tego spadki cen ropy naftowej dobrze prognozują na przyszłość dla zwykłych kierowców. W rozmowie z portalem wnp.pl Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, stwierdził, że nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to pod koniec wakacji koszt litra paliwa spadnie poniżej 6 złotych. Biorąc pod uwagę różnego rodzaju promocje oferowane przez sieci paliwowe w Polsce, zbliżenie się do tego poziomu cenowego nie jest niemożliwe.