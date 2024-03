Ciężarówka zwisała z mostu. Akcja ratunkowa jak z filmu

Zdarzenie niczym z amerykańskich filmów akcji miało miejsce w USA, a konkretnie na moście George Rogers Clark Memorial Bridge, biegnącym nad rzeką Ohio, między stanami Kentucky oraz Indiana. Miejscowe służby otrzymały informację o ciągniku siodłowym z naczepą, który przebił bariery i zawisł nad rzeką.

Najbardziej niezwykły w tym zdarzeniu był fakt, że poza zniszczonymi barierkami oraz bokiem opartym o filar mostu, nic innego zdawało się nie utrzymywać naczepy w miejscu. Trwała tak nieruchomo pomimo tego, że nie wyczepiła się ona z siodła i utrzymywała zwisający swobodnie ciągnik.

Jak podaje CBS News, na miejscu pracowało około 30 strażaków, którym udało się spuścić jednego z ratowników na linie, przymocowanej do wysuniętej drabiny wozu strażackiego. Zdołał on wyciągnąć przerażoną kierującą z szoferki i bezpiecznie przetransportować ją na most.