Chiny oskarżają UE o szpiegostwo. Chodzi o samochody elektryczne

Do tej pory szpiegostwo gospodarcze w dziedzinie motoryzacji kojarzyło się głównie z chińskimi "dziennikarzami" fotografującymi, co do milimetra, każde prezentowane na światowych salonach auto zachodnich koncernów. Dziś sprawy mają się zupełnie inaczej. Nieuczciwe praktyki zarzuca właśnie Komisji Europejskiej chiński minister handlu - He Yadong.

Zdjęcie Chińskie władze zarzucają przedstawicielom KE szpiegostwo gospodarcze. W ich opinii dane pozyskane w ramach śledztwa dotyczącego sybsydiowania produkcji samochodów elektrycznych w Chinach "dalece wykraczały" poza ten temat / Informacja prasowa