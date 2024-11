Chińczycy zawstydzili europejskich producentów. 5 gwiazdek dla MG HS

Czasy, gdy chińscy producenci samochodów drżeli przed europejskimi testami bezpieczeństwa dawno już minęły. Najlepszy dowodem jest rewelacyjny wynik uzyskany w testach NCAP przez nową generację MG HS. Auto otrzymało maksymalny ogólny wynik 5 gwiazdek, a uzyskane w poszczególnych kategoriach noty śmiało uznać można za imponując.

5 gwiazdek nowego MG HS. Chińczycy zawstydzili europejskich producentów

Nowe MG HS, po które w polskich salonach ustawiają się kolejki klientów indywidualnych, otrzymał równe wysokie noty we wszystkich kategoriach:

90 proc. punktów za ochronę dorosłych pasażerów,

85 proc. za ochronę dzieci,

83 proc. za poziom ochrony niechronionych uczestników ruchu,

74 proc. za dodatkowe systemy wspomagające bezpieczeństwo.

W przypadku zabezpieczenia dorosłych pasażerów specjaliści od oceny bezpieczeństwa mieli uwagi jedynie, co do poziomu ochrony klatki piersiowej pasażera tylnej kanapy w czasie zderzenia czołowego z nieodkształcalną przeszkodą (np. uderzenie w mur).

Za bardzo dobrą uznano natomiast ochronę dorosłych pasażerów w zderzeniu z odkształcalna przeszkodą (np. innym pojazdem), w tym poziom zabezpieczenia głowy, klatki piersiowej czy nóg. Bardzo dobre - wysokie noty - MG HS otrzymało też za poziom ochrony najmłodszych i zabezpieczenie przed skutkami wypadków pieszych. Najniższy wynik dotyczył systemów wspomagających bezpieczeństwo, ale również w tym przypadku odnotowano, że system automatycznego hamowania przed przeszkodą był w stanie uniknąć "większości" z kolizji w scenariuszach testowych.

NCAP rozbiło 5 samochodów. Chińskie auto najlepsze?

5 gwiazdek MG HS to bardzo dobry wynik, tym bardziej że w kwestii zabezpieczenia przed skutkami wypadków dorosłych pasażerów i niechronionych uczestników ruchu drogowego nowe MG HS uzyskało najwyższe noty wśród czterech innych przetestowanych właśnie przez Euro NCAP samochodów:

Cupry Travascan (5 gwiazdek),

Forda Capri (5 gwiazdek),



Forda Tourneo Courier (3 gwiazdki),

Mitsubishi ASX (4 gwiazdki).

Cupra Travascan otrzymała najwyższy wynik (89 proc.) w kategorii systemów wspomagających bezpieczeństwo. Nowy Ford Capri miał równe, wysokie, noty we wszystkich kategoriach (89 proc. dorośli, 86 proc. dzieci, 80 proc. przechodnie, 72 proc. systemy wspomagające).



Trzygwiazdkowy wynik użytkowego Forda Transita Tourneo Courier to m.in. efekt kiepskiego wyposażenia (54 proc. za dodatkowe systemy wspomagające). Rozczarowująca była też nota za ochronę dorosłych pasażerów (62 proc.). Ten wynik to następstwo przeciętnego zabezpieczenia klatki piersiowej kierowcy i głów pasażerów tylnej kanapy. Na ocenę wpłynęły też pomiary odkształcenia nadwozia i sił działających na odkształcalną przeszkodę, z których wynika, że w zderzeniu z innym pojazdem auto jest raczej "twardym", czyli mogącym wyrządzić stosunkowo duże szkody, przeciwnikiem.

Pewną wpadką określić można 4 gwiazdki uzyskane przez nowe Mitsubishi ASX. Wynik nie jest jednak zaskoczeniem. We wszystkich kategoriach (76 proc. dorośli, 80 proc. dzieci, 76 proc. piesi, 69 systemy wspomagające) auto uzyskało dokładnie takie same noty, jak siostrzany - przetestowany w poprzedniej serii testów (we wrześniu bieżącego roku) Renault Captur.