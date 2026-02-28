ChatGPT zamiast warsztatu? Mechanicy ostrzegają

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Najnowsze badania wskazują, że nawet 20 proc. kierowców w pełni zaufałoby rozwiązaniu ChatGPT przy udzielaniu porad dotyczących napraw i konserwacji samochodów. Eksperci jednak ostrzegają, że choć wirtualny doradca potrafi wskazać potencjalne przyczyny problemów, stosowanie jego wskazówek przy domowych naprawach nadal niesie ze sobą pewne ryzyko.

Na szczycie każdej badanej kategorii królowały modele z Japonii. Ale nie ten ze zdjęcia
Mechanik sprawdził skuteczność AI w praktyce. Czy warto zaufać wirtualnym poradom?Adam MajcherekINTERIA.PL

W skrócie

  • Badania FixMyCar wykazały, że 16 proc. kierowców korzystało z porad AI dotyczących samochodu, a 20 proc. w pełni ufało wskazówkom ChatGPT.
  • Doświadczony mechanik potwierdził, że diagnozy ChatGPT dotyczące typowych problemów samochodowych są logiczne i trafne, ale należy je traktować jako ogólne wskazówki.
  • Raport podkreśla, że naprawy wymagające specjalistycznej wiedzy powinny być przeprowadzane przez fachowców, a sztuczna inteligencja pozostaje wsparciem informacyjnym.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Najnowsze badania brytyjskiej firmy analitycznej FixMyCar wskazują, że coraz więcej osób korzysta z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w kontekście motoryzacyjnym. Ankieta przeprowadzona wśród ponad 2500 użytkowników wykazała, że 16 proc. kierowców w ciągu ostatniego roku szukało porad dotyczących samochodu za pośrednictwem AI.

W kolejnym badaniu, obejmującym 950 kierowców, okazało się, że 20 proc. respondentów deklaruje pełne zaufanie do wskazówek ChatGPT dotyczących napraw i konserwacji, natomiast 33 proc. nie jest pewna, a 12 proc. w ogóle nie ufa poradom generowanym przez sztuczną inteligencję.

Mechanik sprawdził skuteczność AI w praktyce

Firma FixMyCar postanowiła zatem sprawdzić skuteczność ChatGPT w praktyce. Sztuczna inteligencja otrzymała opisy typowych problemów, takich jak trudności ze zmianą biegów, stukanie czy zgrzytanie podczas jazdy, a także zapach spalonej gumy w samochodzie. Odpowiedzi zostały następnie przeanalizowane przez doświadczonego mechanika.

Według serwisanta, wskazania generowane przez ChatGPT w dużej mierze okazywały się trafne. Sztuczna inteligencja była w stanie wskazać realistyczne przyczyny problemów, tworząc logiczną sekwencję diagnostyczną porównywalną z metodą pracy profesjonalnego technika. Ekspert podkreślił jednak, że wskazówki generowane przez ChatGPT powinny być traktowane wyłącznie jako ogólny przegląd możliwych usterek.

Zobacz również:

Czy ChatGPT może podnieść moc silnika w samochodzie? / Fot. YouTube - Wyatt Webster
Wiadomości

ChatGPT podniósł moc w BMW. Przyśpieszenie lepsze o 1 s jednym kliknięciem?

Wiktor Seredyński
Wiktor Seredyński

    Samodzielne naprawy mogą doprowadzić do uszkodzeń

    W raporcie zaznaczono, że takie czynności jak kontrola płynu przekładniowego, ocena stanu sprzęgła czy diagnostyka skrzyni biegów wymagają specjalistycznego sprzętu i wiedzy. Samodzielne próby napraw w tych obszarach mogą prowadzić nie tylko do kosztownych uszkodzeń, lecz także stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

    Sztuczna inteligencja może pomóc kierowcom lepiej zrozumieć, co dzieje się z pojazdem, ale nie zastąpi wizyty u wykwalifikowanego mechanika. Wskazówki ChatGPT powinny pełnić rolę wstępnego przewodnika, sygnalizującego konieczność dalszej diagnostyki u specjalisty
    czytamy w podsumowaniu badania.

    Sztuczna inteligencja jako źródło wiedzy ogólnej

    W podsumowaniu badania eksperci podkreślili, że sztuczna inteligencja sprawdza się jako źródło wiedzy ogólnej i może przybliżyć kierowcom potencjalne usterki pojazdu. Nie zastąpi jednak praktycznych umiejętności i doświadczenia mechanika, który jest w stanie przeprowadzić dokładną diagnozę oraz bezpiecznie wykonać naprawy. W świecie motoryzacji bezpieczeństwo nie podlega kompromisom, a AI pozostaje wsparciem, a nie substytutem profesjonalnej ekspertyzy.

    Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczkąINTERIA.PL

    Najnowsze