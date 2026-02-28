W skrócie Badania FixMyCar wykazały, że 16 proc. kierowców korzystało z porad AI dotyczących samochodu, a 20 proc. w pełni ufało wskazówkom ChatGPT.

Doświadczony mechanik potwierdził, że diagnozy ChatGPT dotyczące typowych problemów samochodowych są logiczne i trafne, ale należy je traktować jako ogólne wskazówki.

Raport podkreśla, że naprawy wymagające specjalistycznej wiedzy powinny być przeprowadzane przez fachowców, a sztuczna inteligencja pozostaje wsparciem informacyjnym.

Najnowsze badania brytyjskiej firmy analitycznej FixMyCar wskazują, że coraz więcej osób korzysta z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w kontekście motoryzacyjnym. Ankieta przeprowadzona wśród ponad 2500 użytkowników wykazała, że 16 proc. kierowców w ciągu ostatniego roku szukało porad dotyczących samochodu za pośrednictwem AI.

W kolejnym badaniu, obejmującym 950 kierowców, okazało się, że 20 proc. respondentów deklaruje pełne zaufanie do wskazówek ChatGPT dotyczących napraw i konserwacji, natomiast 33 proc. nie jest pewna, a 12 proc. w ogóle nie ufa poradom generowanym przez sztuczną inteligencję.

Mechanik sprawdził skuteczność AI w praktyce

Firma FixMyCar postanowiła zatem sprawdzić skuteczność ChatGPT w praktyce. Sztuczna inteligencja otrzymała opisy typowych problemów, takich jak trudności ze zmianą biegów, stukanie czy zgrzytanie podczas jazdy, a także zapach spalonej gumy w samochodzie. Odpowiedzi zostały następnie przeanalizowane przez doświadczonego mechanika.

Według serwisanta, wskazania generowane przez ChatGPT w dużej mierze okazywały się trafne. Sztuczna inteligencja była w stanie wskazać realistyczne przyczyny problemów, tworząc logiczną sekwencję diagnostyczną porównywalną z metodą pracy profesjonalnego technika. Ekspert podkreślił jednak, że wskazówki generowane przez ChatGPT powinny być traktowane wyłącznie jako ogólny przegląd możliwych usterek.

Samodzielne naprawy mogą doprowadzić do uszkodzeń

W raporcie zaznaczono, że takie czynności jak kontrola płynu przekładniowego, ocena stanu sprzęgła czy diagnostyka skrzyni biegów wymagają specjalistycznego sprzętu i wiedzy. Samodzielne próby napraw w tych obszarach mogą prowadzić nie tylko do kosztownych uszkodzeń, lecz także stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Sztuczna inteligencja może pomóc kierowcom lepiej zrozumieć, co dzieje się z pojazdem, ale nie zastąpi wizyty u wykwalifikowanego mechanika. Wskazówki ChatGPT powinny pełnić rolę wstępnego przewodnika, sygnalizującego konieczność dalszej diagnostyki u specjalisty

Sztuczna inteligencja jako źródło wiedzy ogólnej

W podsumowaniu badania eksperci podkreślili, że sztuczna inteligencja sprawdza się jako źródło wiedzy ogólnej i może przybliżyć kierowcom potencjalne usterki pojazdu. Nie zastąpi jednak praktycznych umiejętności i doświadczenia mechanika, który jest w stanie przeprowadzić dokładną diagnozę oraz bezpiecznie wykonać naprawy. W świecie motoryzacji bezpieczeństwo nie podlega kompromisom, a AI pozostaje wsparciem, a nie substytutem profesjonalnej ekspertyzy.

