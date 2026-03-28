W skrócie Na Słowacji wprowadzono podwójne ceny paliwa oraz limity tankowania, według których kierowcy z zagranicy płacą więcej.

Jednorazowe tankowanie oleju napędowego zostało ograniczone do równowartości 400 euro, co szczególnie dotyka transport ciężki.

Komisja Europejska uznała podwójne ceny paliwa za rozwiązanie dyskryminujące i potencjalnie niezgodne z prawem UE.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Podwójne ceny paliwa na Słowacji. Nowe zasady dla kierowców

Zgodnie z decyzją słowackiego rządu wprowadzono nadzwyczajne regulacje dotyczące sprzedaży oleju napędowego. Jednym z kluczowych elementów są podwójne ceny paliwa - kierowcy z zagranicy płacą więcej niż osoby posiadające lokalne tablice rejestracyjne.

Rozwiązanie obowiązuje od początku tygodnia i zostało wprowadzone na 30 dni. Jak poinformował premier Robert Fico, rząd nie wyklucza jego przedłużenia.

- Jest to środek nadzwyczajny, ekstremalny i szczególny, ale musimy chronić interesy naszych obywateli. - powiedział szef rządu po posiedzeniu gabinetu.

Różnice w cenach mogą się różnić w zależności od stacji, jednak mechanizm zakłada wyraźnie wyższe stawki dla pojazdów z zagranicznymi rejestracjami.

Ograniczenia tankowania diesla. Limit do 400 euro

Nowe przepisy wprowadzają również ograniczenia ilościowe. Jednorazowe tankowanie oleju napędowego zostało ograniczone do równowartości 400 euro, czyli około 1700 zł.

W praktyce oznacza to możliwość zatankowania około 255 litrów paliwa. To znacznie mniej niż jednorazowe tankowanie typowej ciężarówki, której zbiornik może mieć pojemność nawet 1000-1200 litrów.

Zmiany szczególnie uderzają w transport ciężki. Kierowcy muszą tankować paliwo kilkukrotnie, co wydłuża czas pracy i zwiększa koszty operacyjne.

Ceny paliw a wojna na Bliskim Wschodzie. Powód decyzji

Jak wyjaśniają słowackie władze, decyzja ma związek z napiętą sytuacją na rynku ropy i ryzykiem zakłóceń dostaw. Kluczowym czynnikiem jest konflikt na Bliskim Wschodzie.

Rząd wskazuje, że szczególnie w północnej części kraju, przy granicy z Polską, obserwowano wzmożony ruch kierowców z zagranicy, którzy przyjeżdżali tankować tańszy olej napędowy.

- Nie może jednak dojść do sytuacji, w której obywatel Słowacji przyjedzie i nie będzie miał paliwa, ponieważ wykupił je ktoś z innego kraju. - podkreślił premier.

Dla polskich kierowców oznacza to, że tankowanie na Słowacji może przestać być opłacalne.

Słowacja paliwo a Unia Europejska. Spór o przepisy

Wprowadzone regulacje spotkały się z reakcją Komisji Europejskiej. Bruksela uznała podwójne ceny paliwa za rozwiązanie dyskryminujące i potencjalnie niezgodne z prawem UE.

Słowacki rząd odpiera zarzuty, wskazując na wyjątkowy charakter sytuacji i tymczasowy charakter przepisów. Obowiązujący 30-dniowy okres ma dodatkowo utrudniać szybkie działania prawne ze strony instytucji unijnych.

