Były poseł Janusz K.-M. z zarzutami. Jechał bez prawa jazdy, grozi mu więzienie

Spis treści: 01 Janusz K.-M. prowadził mimo cofniętych uprawnień

02 Polityka chronił immunitet poselski

03 Byłemu posłowi grożą dwa lata więzienia

Janusz K.-M. prowadził mimo cofniętych uprawnień

Całe zdarzenie ma związek z sytuacją, do której doszło pod koniec 2020 roku w Otwocku. Polityk, który siedział za kierownicą Fiata Punto, skręcając w prawo, zderzył się z prawidłowo jadącą z przeciwnej strony Scanią. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Wkrótce jednak wyszło na jaw, że poseł prowadził mimo cofniętych uprawnień.

Z informacji przekazanych przez starostwo powiatowe w Otwocku uprawnienia polityka zostały cofnięte w 2007 roku z racji przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych. Poseł powinien w związku z tym przedstawić pozytywny wynik ponownego egzaminu na prawo jazdy. Tego jednak nie zrobił.

Reklama

W związku z tym z racji przestępstwa w postaci jazdy po cofnięciu uprawnień (opisanego w artykule 180a Kodeksu karnego) sprawą zajęła się prokuratura. Polityk do tej pory nie odpowiedział jednak za swój czyn.

Polityka chronił immunitet poselski

Wynikało to z faktu, że od 2019 roku sprawował mandat posła, a w związku z tym chronił go immunitet. Prokurator wystąpił jednak do Sejmu o uchylenie immunitetu w tej konkretnej sprawie. W marcu 2023 roku, czyli właściwie pod koniec poprzedniej kadencji parlamentu, wnioskiem o uchylenie immunitetu w tej sprawie zajęła się Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Jak informował wówczas PAP, obecny na posiedzeniu Prokurator Okręgowy Warszawa-Praga, Łukasz Osiński tłumaczył, że w 2007 roku stołeczna komenda policji wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Otwocku o "kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami" w związku z tym, że poseł miał na koncie 26 punktów karnych, czyli przekroczył dopuszczalną liczbę punktów. Jak dodał prokurator Osiński, polityk w czerwcu 2007 roku przystąpił do egzaminu, jednak go nie zdał.

Ostatecznie komisja pozytywnie zaopiniowała uchylenie immunitetu w tej konkretnej sprawie.

Byłemu posłowi grożą dwa lata więzienia

W ostatnich wyborach parlamentarnych (przeprowadzonych w październiku minionego roku) polityk nie wszedł jednak do Sejmu, a to oznacza, że może już odpowiadać za to zdarzenie. W związku z tym były poseł Konfederacji usłyszał prokuratorskie zarzuty, o czym poinformował jako pierwszy TVN Warszawa.

Prokurator Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, powiedział, że byłemu posłowi postawiono zarzut "jazdy pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień". Posłowi grożą nawet dwa lata więzienia. Prokurator zaznaczył, że polityk przyznał się do winy, a także "złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania". Dodał przy tym, że całe postępowanie dobiega końca.