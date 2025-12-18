W skrócie Od 1 lipca 2026 r. busy o DMC 2,5-3,5 t prowadzące międzynarodowy transport muszą zostać wyposażone w inteligentne tachografy G2V2.

Wprowadzenie tachografów stanowi duże wyzwanie techniczne i finansowe dla przedsiębiorców, zwłaszcza przy dużych flotach pojazdów.

Brak instalacji wymaganych tachografów grozi wysokimi karami, dlatego firmy muszą już teraz rozpocząć przygotowania.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

O konieczności zaostrzenia przepisów dotyczących aut dostawczych o DMC nieprzekraczającym 3,5 t mówi się już od dłuższego czasu. Dotychczas pojazdy w transporcie lekkim nie były objęte koniecznością posiadania tachografu, więc kierowcy pokonywali potężne dystanse każdego dnia niemalże bez snu. W końcu nadchodzą jednak ważne zmiany, których zadaniem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenie konkurencyjności w transporcie drogowym. Eksperci przekonują, że brak odpowiedniego przygotowania przewoźników pod względem technologicznym, administracyjnym i szkoleniowym może sprawić, że część przedsiębiorstw nie udźwignie zmian.

Szacuje się, że w Polsce obowiązek montażu tachografów obejmie niemal 40 tys. pojazdów dostawczych o DMC 2,5-3,5 tony. Zakup jednego inteligentnego tachografu drugiej generacji to koszt rzędu 1 tys. euro (ponad 4 tys. złotych) bez montażu. Przy dużych flotach może być to spore obciążenie finansowe. Co więcej, większość jeżdżących po europejskich drogach busów nie jest fabrycznie przystosowana do instalacji takiego urządzenia

Busy będą musiały mieć tachograf. Ważne zmiany w transporcie od 1 lipca 2026 r.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2026 r., jednakże należy zaznaczyć, że nie każde auto dostawcze o DMC nieprzekraczającym 3,5 t będzie musiało posiadać tachograf. Obowiązkiem tym zostaną objęte tylko te pojazdy, które realizują międzynarodowy transport drogowy na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz państw EOG. Istotny jest natomiast fakt, że obowiązkiem posiadania G2V2 będą objęte zarówno nowe pojazdy, jak i te, które są już zarejestrowane.

Busy, które będą realizowały wyłącznie transport krajowy, nie będą musiały być wyposażone w tachograf. Co więcej, z obowiązku tego zostaną również zwolnione pojazdy o DMC do 3,5 t, które wykonują międzynarodowy transport na potrzeby własne kierowcy lub przedsiębiorstwa, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie stanowi głównego zajęcia kierowcy. Ostatnią grupą zwolnioną są busy przeznaczone do przewozu do 9 miejsc łącznie z kierowcą.

Respektowany będzie jeden tachograf w busach. Koszt zakupu i montażu to ponad 4 tys. zł

Nowe regulacje wprowadzające tachografy w busach są efektem unijnego rozporządzenia 561/2006 i są elementem Pakietu Mobilności, który Unia Europejska stopniowo wprowadza od 2020 r. Przepisy dopuszczają jeden rodzaj tachografu, czyli G2V2. To najnowsze, homologowane urządzenie cyfrowe, które od dwóch lat obligatoryjnie montowane jest w ciężarówkach. Brak urządzenia w terminie czy instalacja innego tachografu będzie wiązać się z mandatem karnym w wysokości 12 tys. zł.

Sam montaż urządzeń to jednak nie wszystko. Firmy transportowe muszą wyrobić kartę przedsiębiorstwa, a kierowcy z kolei kartę kierowcy, która służy do rejestrowania czasu jazdy, pracy i odpoczynku. Ta natomiast, która dedykowana jest dla przewoźnika, umożliwia blokowanie tachografu oraz odczyt danych z urządzenia. W celu ich uzyskania należy złożyć odpowiednie wnioski do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Co istotne, firmy mają nieco ponad pół roku na przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przeprowadzenie szkoleń wśród pracowników oraz montaż urządzeń.

Przewoźnicy powinni już rozpocząć proces wdrażania tachografów G2V2. Im bliżej będzie terminu 1 lipca 2026 r., tym większe będzie prawdopodobieństwo, że nie tylko wzrosną kolejki w autoryzowanych serwisach zajmujących się montażem tego typu urządzeń, ale również wzrosną ceny. Niespełnienie wymogów prawnych, czyli brak wprowadzenia zmian w terminie, zagrożone jest karą finansową w wysokości 12 tys. zł.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL