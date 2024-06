Budowa dróg w Polsce. GDDKiA podaje przyczyny opóźnień

Przetargi zaplanowane na 2024 roku zostały zaprezentowane z wyprzedzeniem pod koniec ubiegłego roku. Miało to na celu przygotować ewentualnych wykonawców i pozwolić firmom zaplanować kolejny sezon budowlany. Niestety nawet pomimo tego, nie udało się uniknąć licznych postępowań odwoławczych, co w znaczącym stopniu wydłuża rozstrzygnięcie przetargów.

Jak podkreśla GDDKiA - obecnie niemal wszystkie prowadzone postępowania są w trybie przetargów nieograniczonych. Wyjątkiem jest zadanie realizowane z wykorzystaniem technologii BIM (obwodnica Zatora na DK28), które zostało przeprowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego. Po ocenie wniosków, która miała miejsce jeszcze w ubiegłym roku, prowadzono dialog z wyłonionymi trzema wykonawcami. Po zakończeniu mogą oni składać oferty na realizację tej inwestycji.

W trzech kolejnych postępowaniach przetargowych trwa weryfikacja złożonych ofert i nie miał jeszcze miejsca wybór oferty najkorzystniejszej. Są to postępowania dla dwóch odcinków S8 woj. dolnośląskim: Łagiewniki Zachów - Niemcza, Niemcza - Ząbkowice Śląskie Północ oraz obwodnicy Kroczyc w ciągu DK78.

Odwołania i skargi to prawdziwa zmora

Niestety bardzo często w ostatnim czasie wykonawcy korzystają ze środków ochrony prawnej, jakimi są odwołania do KIO i skargi do sądu. W takich przypadkach prowadzone kontrole ulegają wstrzymaniu, a realizacja inwestycji – opóźnieniu. Tak było chociażby w przypadku pięciu przetargów dotyczących odcinków S16 Olsztyn Wschód - Barczewo, S17 Piaski Wschód - Łopiennik, S17 Krasnystaw Północ - Izbica, S11 odc. II Siemianice - Gotartów oraz S19 Jawornik - Lutcza. Postępowania odwoławcze zostały ustanowione także przy budowie drogi S17 Izbica - Zamość Sitaniec, obwodnic Stargardu w ciągu DK20 oraz Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. W przetargu na realizację obwodnicy Głogowa w ciągu DK12 po oddaleniu odwołania do KIO na wybór najkorzystniejszej oferty została nawet wniesiona skarga do sądu.

GDDKiA zaznacza, że to tylko wybrane odwołania i skargi, które mają właśnie miejsce. Takich spraw toczy się dużo więcej i chociaż niektóre z nich zostały już rozstrzygnięte, pozostałe znacząco utrudniają realizację planów budowy dróg na 2024 rok. Nie oznacza to jednak, że inwestycje stoją w miejscu.

Pomimo problemów budowa dróg postępuje

Dla dziesięciu postępowań trwa kontrola uprzednia Prezesa UZP. Dotyczy to zadań: S12 odc. Przysucha - Wieniawa, S11 odc. Oborniki - Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik, Budowa obwodnicy Białobrzegów w ciągu DK 8, Budowa obwodnicy Wałcza (Strączno) w ciągu DK 22, Budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego w ciągu DK 25, Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu DK 25, a także czterech odcinków S10 Szczecin - Piła odc. Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo, odc. Cybowo - Łowicz Wałecki, odc. Stargard Wschód - Suchań, odc. Łowicz Wałecki - Piecnik.

Dla pięciu odcinków kontrola Prezesa UZP została zakończona i urzędnicy przygotowują się już do zawarcia umów. Najszybciej będzie to miało miejsce dla S16 odc. Barczewo - Biskupiec (budowa drugiej jezdni), S19 odc. Sokółka Północ - Czarna Białostocka oraz S8 odc. Ząbkowice Śląskie Północ - Bardo.