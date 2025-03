Autostrady rowerowe zostały zaprojektowane z myślą o osobach, które przemieszczają się rowerami na dłuższych dystansach np. z obrzeży miast do centrum. W Niemczech oznaczone są charakterystycznym biało-zielonym znakiem, który funkcjonuje już od prawie 5 lat. Wielu uczestników ruchu niestety wciąż ma problem z interpretacją jego znaczenia, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i wysokich kar.