Będzie elektryczne Polo? ID.2 na horyzoncie?

Elektryczna rewolucja Volkswagena nabiera tempa. Po kompaktowym ID3 i zapowiadanym od dłuższego czasu ID.4 (elektryczny "następca" Tiguana) w Wolfsburgu pracują również nad nowym "elektrycznym Polo"!

Zdjęcie Volkswagen Polo /INTERIA.PL

Agencja Reuters, powołując się na swoje źródła w Wolfsburgu donosi, że inżynierowie Volkswagena pracują właśnie nad samochodem określanym jako "small BEV" czyli niewielkie auto bateryjne. W ofercie Volkswagena mamy obecnie w pełni elektrycznego e-up! oraz kompaktowego ID3, co oznacza, że - najprawdopodobniej - chodzi właśnie o elektryczną alternatywę dla Polo!

Samochód ma być kolejnym krokiem milowym na drodze do upowszechnienia się aut elektrycznych. Wg wstępnych informacji auto segmentu B miałoby kosztować między 20 a 25 tys. euro czyli - przy obecnym kursie - między 90 a 112 tys. zł. Na pierwszy rzut oka trudno uznać to za okazję stulecia, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że polskie ceny Opla Corsy-e czy Peugeota e-208 startują od około 125 tys. zł, a elektryczny Fiat 500e wymaga zostawienia w salonie - uwaga - ponad 155 tys. zł!



Auto ma być odpowiedzią niemieckiej marki na ambitne plany Tesli. We wrześniu amerykański producent deklarował, że udało mu się zoptymalizować procesy produkcyjne baterii, dzięki czemu w niedalekiej przyszłości w ofercie pojawić ma się właśnie niewielka Tesla za mniej niż 25 tys. dolarów. Trzeba również pamiętać, że wg prognoz do 2030 roku 60 proc. sprzedawanych w Europie pojazdów grupy Volkswagena stanowić mają auta bateryjne i hybrydowe. To jeden z głównych celów elektrycznej rewolucji podyktowany oczywiście restrykcyjnymi wymogami Unii Europejskiej (Niemcy muszą osiągnąć taki udział by uniknąć płacenia gigantycznych kar za przekroczenie emisji CO2). Czego spodziewać się można po "elektrycznym Polo"?



Wszelkie informacje natury technicznej trzymane są w tajemnicy. Można jednak zakładać, że auto mierzyć będzie około 4 m długości i korzystać z rozwiązań, na których bazuje również kompaktowy ID.3. Oznacza to umieszczone pod podłogą przedziału pasażerskiego baterie akumulatorów i napęd na tylną oś. Otwartym pozostaje pytanie o pojemność baterii, a co za tym idzie, zasięg. Najtańsza z odmian ID.3 (nie jest jeszcze oferowana) legitymuje się akumulatorem o pojemności 45 kWh. W przypadku e-Up! pojemność akumulatorów wynosi 32,3 kWh. Dla porównania w konkurencyjnych modelach PSA (Peugeot e-208 i Opel e-Corsa) pojemność baterii to aż 50 kWh.