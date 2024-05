Będzie 30 km/h w obszarze zabudowanym? Ważny apel europejskich miast

Rośnie presja na władze poszczególnych europejskich krajów dotycząca ograniczenia limitów prędkości w obszarze zabudowanym. Władze kilkunastu europejskich miast podpisały się pod opublikowanym w "Financial Times" listem, w którym samorządy bronią prawa do ustanawiania na własnym terenie ograniczenia prędkości do 30 km/h.

Zdjęcie Kolejne europejskie miasta chcą obniżenia limitów prędkości / DURSUN AYDEMIR/ Anadolu via AFP/ RAMON VAN FLYMEN/ANP via AFP / AFP